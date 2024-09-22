الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها للحصول على بشرة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي عن الأطعمة الغذائية المفيدة والضارة.

ويرتبط جفاف الجلد بعدة أسباب، على سبيل المثال: تؤثر الغلوزة (Glycation)‏ سلبا في حالة الجلد، لذلك من الأفضل تقليل استهلاك وتجنب تناول منتجات محتوية على السكر المضاف، واستبدالها بالفواكه والفواكه المجففة.

كما أن منتجات الحبوب الكاملة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم تؤثر إيجابيا في التحكم بمستوى السكر في الدم، كما تضيف فيتامينات B1 وB6 إلى النظام الغذائي، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ومن المهم ترطيب البشرة بانتظام، حيث تؤثر عوامل عديدة في هذه العملية، من بينها العمر، التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية وطبعا أكوابورين (Aquaporin)‏-بروتينات غشائية تلعب دورا رئيسيا في ترطيب البشرة، ويجب الامتناع عن استخدام مستحضرات محتوية على الكحول.

كما يجب أن يحتوى النظام الغذائي على أطعمة غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات والأسماك.

ويجب الإقلاع عن التدخين، وتناول أطعمة محتوية على فيتامينات A وC والفلافونويد والإيزوفلافونويد الموجودة بنسبة عالية في الخضروات والثمار.

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