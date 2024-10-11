وفاة سيدة حزنًا على ابنها بعد 24 ساعة من دفنه في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - الخليج 365:

شهدت قرية الضبعية في محافظة الإسماعيلية حالة من الحزن العميق، بعد وفاة سيدة، عقب 24 ساعة فقط من وفاة نجلها.

كان الشاب محمد عبد الله، الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بتقليمها بعد انتهاء موسم البلح.

وخلال تشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير، انهارت والدته وسقطت وسط الجنازة حزنًا عليه، حيث تم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها فارقت الحياة بعد ساعات قليلة من وفاة ابنها.

سادت أجواء من الحزن بين أهالي القرية بعد وفاة الأم التي لم تحتمل فراق ابنها الوحيد، الذي كان يمثل سندًا لأسرته.

دخلت الأم في نوبة شديدة من البكاء بعد سماعها خبر وفاة ابنها، وتعرضت لحالات متكررة من الإغماء، إلا أن جهود الأهالي في تقديم الدعم المعنوي ومحاولة إفاقتها لم تُجدِ نفعًا، وفارقت الحياة بعد ساعات من دفن ابنها.