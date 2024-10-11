مصرع شخص وإصابة آخرين في تسرب كيميائي قاتل بمنشأة صناعية أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - لقي شخص مصرعه وأصيب عدة أشخاص آخرين، يوم الخميس، بعد تسرب كيميائي لغاز كبريتيد الهيدروجين في منشأة "بيميكس دير بارك" بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية وما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

طلبت السلطات المحلية من سكان منطقتي باسادينا ودير بارك في محيط موقع الحادث الالتزام بالبقاء في المنازل بعد التسرب الكيميائي القاتل الذي وقع في منشأة "شيل بيمكس" الواقعة على طريق 5900 السريع 225 في حوالي الساعة 6:30 مساءً.

وقد امتد تأثير التسرب الكيميائي ليشمل مناطق واسعة من بينها مدينة باسادينا. بينما تم إرسال العديد من فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث يتم تطبيق خطط استجابة عاجلة.