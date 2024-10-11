" مايو 2025".. محاكمة "ديدي" في دعاوى الاتجار بالبشر وممارسة الدعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف محامو مغني الراب الأمريكي شون كومبز الشهير بـ "ديدي"، عن موعد محاكمته وذلك في جلسة عقدت، الخميس في نيويورك، بحضور "ديدي" ووالدته في القضايا الموجهة له بالاتجار بالبشر وممارسة الدعارة والابتزاز.

وأكد موقع "Associated Press"، أن المحاكمة ستقام ما بين شهري أبريل ومايو 2025 وذلك بعد عدة محاولات لخروج "ديدي" بكفالة، ولكن تم رفض الطلب واستمرار حبسه في الحجز الفيدرالي منذ القبض عليه يوم 16 سبتمبر الماضي.

وقدم فريق الدفاع الخاص بـ "ديدي" مذكرة تزعم أن وزارة الأمن الداخلي قامت بتسريب مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يسئ معاملة صديقته السابقة كاساندرا كاسي فينتورا، على الرغم من نفي المدعين هذه المزاعم وأكدوا عن عدم حصولهم على هذا الفيديو حتى قامت شبكة "CNN" بنشره ما أثار جدلًا كبيرًا منذ ذلك الوقت.

كما خرجت جانيس سمول كومبز والدة "ديدي" مؤخرًا عن صمتها ودافعت عن ابنها وفقًا لبيان رسمي نشره موقع "The Hollywood Reporter"، أعربت خلاله عن حزنها لما يتعرض له ابنها ووصفت الادعاءات بالأكاذيب وعلقت قائلة: "على الرغم من أنه ارتكب أخطاء في الماضي، كما فعلنا جميعًا، إلا أنه ليس الوحش الذي صوروه ليكون عليه، وأنه لمن المؤسف أن أرى ابني يتم الحكم عليه ليس بسبب الحقيقة ولكن بسبب رواية مبنية على الأكاذيب، ربما لم يكن ابني صادقًا بشأن أشياء معينة، مثل إنكار ممارسته العنف مع صديقته السابقة حتى أظهرت كاميرات المراقبة خلاف ذلك، وفي بعض الأحيان تصبح الحقيقة والكذب متشابكان لدرجة أنه يصبح من المرعب الاعتراف بجزء واحد من القصة، خاصة عندما تكون تلك الحقيقة خارجة عن المألوف أو معقدة للغاية، بحيث لا يمكن تصديقها".

شون كومبز والشهير بـ "ديدي" هو مغني راب ومنتج أمريكي ولد عام 1969 في هارلم في نيويورك، أسس شركة "Bad Boy Entertainment" عام 1993، أصبح شون "ديدي" من أنجح رواد الأعمال والأيقونات الثقافية الأمريكية على الإطلاق، وقام بعدها بالمشاركة في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في هوليوود التي تعاون خلالها مع أبرز النجوم وكان بدايته مع النجمة الأمريكية هالي بيري بفيلم "Monster’s Ball" عام 2001.

رشح شون ديدي لما يقرب من 65 جائزة عالمية، وفاز بـ 18 جائزة منها فوزه بـ 3 جوائز جرامي، كما حصل على نجمة بممشى هوليوود الشهير عام 2008.

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