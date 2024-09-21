تغيّر لون اللسان دلالة على ماذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تغيّر لون اللسان عن لونه الطبيعي الوردي الفاتح قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية ما. يمكن أن يكون هذا التغيير مؤقتًا أو مزمنًا، ويختلف المعنى باختلاف اللون الذي يظهر على اللسان.

أسباب تغير لون اللسان:

الأسباب الشائعة:

سوء النظافة الفموية

الأطعمة والأدوية

الجفاف

الالتهابات الفموية

ووفق "مديكال إكسبريس"، تغطي سطح اللسان نتوءات صغيرة يمكن رؤيتها والشعور بها، تسمى الحليمات، ما يمنحه سطحاً خشناً.

ويخطئ البعض أحياناً في اعتبارها براعم التذوق، لكنها ليست كذلك، فمن بين 200 ألف إلى 300 ألف حليمة، يحتوي جزء صغير فقط على براعم التذوق.

ويبلغ عدد براعم التذوق لدى البالغين ما يصل إلى 10 آلاف وهي غير مرئية للعين المجردة، وتتركز بشكل أساسي على طرف اللسان وجوانبه وظهره.

ألوان اللسان:

اللون الوردي

يكون اللسان السليم وردي اللون على الرغم من أن الظل قد يختلف من شخص لآخر

الطبقة البيضاء

يعد ظهور طبقة بيضاء على سطح اللسان أحد أكثر التغييرات شيوعاً لدى الأشخاص الأصحاء.

يمكن أن يحدث هذا إذا توقفت عن تنظيف اللسان بالفرشاة أو كشطه، حتى لبضعة أيام.

في هذه الحالة، تتراكم بقايا الطعام والميكروبات وتتسبب في ظهور البلاك.

ويمكن الكشط اللطيف و إزالة هذه الطبقة التي تحتوي ميكروبات، وتقليل فرص العدوى.

الطلاء الأصفر

قد يشير الطلاء الأصفر للسان إلى مرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية تترك سطحاً خاماً عند فركها.

اللسان الأحمر

اللسان الأحمر يرتبط بمجموعة من المشكلات المحتملة، مثل نقص فيتامين ب9 أو ب12، أو فقر الدم الخبيث، ومرض والحمى.

استشارة الطبيب:

إذا لاحظت تغيرًا في لون اللسان يستمر لفترة طويلة أو يصاحبه أعراض أخرى مثل الألم أو الحكة أو تورم، يجب عليك استشارة طبيب الأسنان أو طبيب عام لتشخيص السبب ومعالجته.