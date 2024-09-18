خطفت الأنظار في حفل زفافها.. 30 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان



محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت ساندي تابت ملكة جمال لبنان لعام 2016 الأنظار خلال حفل زفافها.



وأطلت بفستان زفاف مكون من قطعتين والجزء العلوي من قماش الدانتيل مع تنورة أنيقة.



وفي هذا الصدد نرصد لكم أبرز معلومات عن ملكة جمال لبنان لعام 2016، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.



-ساندى من مواليد 9 ديسمبر 1995.

-تبلغ من العمر 29 عاما.

-ولدت في مدينة لبنان.

-فازت بلقب ملكة جمال لبنان عام 2016.

-بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان أصبحت سفيرة للجمال والثقافة اللبنانية.

-شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

-تمتلك براند مجوهرات خاص بها "sandytabetjewellery".

-يتابعها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 212 ألف متابع.

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