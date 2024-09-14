توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنيا:ً الصراع للبقاء في مكانك المهني والعملي والبقاء والامور القانونية والقضائية هي عنوان حياتك هذا الاسبوع مدعوما من الشمس وعطارد من البيت الثاني بيت المال ومن الزهرة في الميزان في اجمل موقع للحظ والحب لكن العناد والتشبث بالاراء هي نقطة ضعفك يجب ان تكون اكثر مرونة وتتعاون مع الاخرين وان تخفف الانتقادات وان تتنازل قليلا وتساير كما يجب لن تسمع الاخرين حتى تخفف عنك الضغط المصالحات القانونية والقضائية

عاطفياً: يخيم الحب والود في هذا الاسبوع وقد تعيش قصة حب مميزة تحت تاثير كوكب الزهرة من برج الميزان فتفرح لانفراج كبير فتكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا مع الاهل والعائلة للعازب ترتفع فرص التقارب وتشتدّ عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة نحو الارتباط او التعبير عن حبك ونواياك الصادقة