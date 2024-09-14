كيف تؤثر سمنة الأم على نظام الغدد الصماء للجنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تؤثر السمنة على صحة الحامل والجنين بشكل كبير، ولكن هل تعلم أن لها تأثيرًا مباشرًا على الهرمونات المسؤولة عن نمو وتطور الجنين؟ تشير الدراسات إلى أن السمنة أثناء الحمل قد تؤدي إلى اختلالات هرمونية في الجنين، مما قد يزيد من خطر إصابته بالسمنة وأمراض أخرى في مرحلة الطفولة والبلوغ.

ووفق"مديكال إكسبريس"، يزيد تناول نظام غذائي غني بالدهون والسكريات أثناء الحمل أيضاً من احتمالية مقاومة الجنين للأنسولين في مرحلة البلوغ، ما ينتج عنه الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما حذّر الباحثون من حدوث هذه العواقب على الرغم من أن الأطفال يتمتعون بوزن طبيعي عند الولادة.

وأوضحت الباحثة الرئيسية ميلاني بيرتوسا: "كان هناك نقاش طويل الأمد حول ما إذا كانت الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون تسبب حالة فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها في قلب الجنين. وتشير أدلتنا إلى الحالة الأخيرة".

وتابعت: "لقد وجدنا أن النظام الغذائي الغني بالدهون وعالي الطاقة للأم يقلل من تركيزات هرمون الغدة الدرقية النشط T3، والذي يعمل كمفتاح حول أواخر الحمل، ويخبر قلب الجنين بالبدء في الاستعداد للحياة بعد الولادة. وبدون هذه الإشارة، يتطور قلب الجنين بشكل مختلف".