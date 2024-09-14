دراسة جديدة تكشف أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - هل ترغب في التخلص من عادة التدخين نهائياً؟ فالتدخين ليس مجرد عادة سيئة، بل مرض مزمن يتطلب علاجا شاملاً.

لطالما بحث المدخنون عن الطرق الأمثل للإقلاع عن هذه العادة الضارة، والتي تتسبب في العديد من الأمراض المزمنة.

أخبار سارة لجميع المدخنين فقد توصلت دراسة جديدة إلى تحديد أكثر الطرق فعالية للإقلاع عن التدخين.

هذه الدراسة، التي أجريت على عينة واسعة من المدخنين، كشفت عن أسرار الإقلاع بنجاح، وتوفر خريطة طريق واضحة للمدخنين الراغبين في التخلص من هذه العادة المدمرة.

وتبعا "مديكال نيوز توداي"، وجد البحث أن الفارينيكلين، والسيتيزين، والسجائر الإلكترونية، التي تحتوي على النيكوتين، زادت من معدلات النجاح في الإقلاع عن التدخين.

ولاحظ فريق البحث من مجموعة كوكرين لإدمان التبغ (CTAG)، ومقرها جامعة أكسفورد، أن هذه الاستراتيجيات قد تكون أكثر فاعلية مع العلاجات السلوكية.

وتظهر العلاجات السلوكية، والحوافز المالية أيضاً، إمكانات قوية للإقلاع الناجح عن التدخين دون إضافة أدوية.

أقراص فارينيكلين

والفارينيكلين (شامبكس) عبارة عن قرص فموي، بوصفة طبية، مصمم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

أما السيتيزين، ويُعرف أيضاً باسم السيتيسينيكلين، فهو قرص فموي نباتي، بوصفة طبية، أو بدون وصفة طبية في بعض الدول، وهو متاح حالياً في أوروبا وكندا، ولا يزال ينتظر موافقة السلطات الصحية الأمريكية.

ويرتبط المركبان بمستقبلات تستجيب للنيكوتين. يمكن أن تساعد الأدوية في أعراض انسحاب النيكوتين، ومنع التعزيز الناتج عن النيكوتين عند التدخين.

بدائل النيكوتين

واتضح أن فريق البحث رصد أدلة عالية اليقين على أن العلكة "اللبان" سريعة المفعول، وحبوب الاستحلاب، والبخاخات، مع اللصقات الجلدية كانت أكثر فاعلية من العلاج ببدائل النيكوتين أحادي الشكل.

وكانت الأدلة مختلطة فيما يتعلق بفاعلية جرعات أعلى من العلاج ببدائل النيكوتين.

وووفق الإطلاع النتائج، فإن العلاج السلوكي للإقلاع عن التدخين قد يزيد من معدلات الإقلاع بعد 6 أشهر أو أكثر، وكانت هذه الفائدة واضحة مع أو بدون أدوية الإقلاع عن التدخين، ولكنها أقل قليلاً مع الأدوية.