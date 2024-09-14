تعرفي عليها مبكرًا.. 5 علامات قد تنبهك إلى وجود ورم نسائي

محمد اسماعيل - القاهرة - صحة المرأة هي كنز لا يُقدر بثمن، ولذلك يجب على كل امرأة أن تكون على دراية بأي تغييرات تحدث في جسدها.

الأورام النسائية، سواء كانت حميدة أو خبيثة، قد تبدأ بأعراض خفيفة أو غير محددة في البداية، مما يجعل اكتشافها مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية.

في هذا التقرير، سنتعرف على 5 علامات أولية قد تدل على وجود ورم نسائي، وذلك بهدف تشجيع النساء على الانتباه إلى أجسادهن واللجوء إلى الطبيب في حالة ملاحظة أي من هذه الأعراض.

ووفق "ذا إندبندنت"، فإن هناك 5 أنواع من سرطانات أمراض النساء، هي سرطان الرحم، والمبيض، وعنق الرحم، والفرج، والمهبل.

أما العلامات الأولية الـ 5 التي ينبغي مراقبتها فهي:

1. النزيف أو الإفرازات غير الطبيعي.

2. الكتل أو النتوءات أو القرح.

3. الحكة المستمرة.

4. انتفاخ البطن.

وتصف بعض السيدات اللاتي يعانين من هذه الأعراض أنهن لا يستطعن ​​ارتداء الجينز أو السراويل، لكنهن لم يلاحظن أي زيادة في الوزن، بل قد يكون هناك فقدان للوزن.

5. ظهور جديد لألم البطن، ويكون ذلك بعد سن الـ 45.