أنغام تذهل جمهور جدة بفستان "حورية البحر" بتصميم فريد وتكلفة خيالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أطلت النجمة أنغام بإطلالة ساحرة في حفلها اليوم في جدة على مسرح "بنش مارك"، حيث خطفت الأنظار بفستان أبرز جمالها وأنوثتها.

اختارت أنغام فستاناً طويلاً بقصة "حورية البحر"، والذي يلتصق بالجسم من الأعلى ثم يتسع تدريجياً من منطقة الركبة.

تميز الفستان بألوانه الزاهية، حيث جاء باللون الأصفر، مع تطريزات رائعة بأوراق الشجر باللون الأزرق والبرونزي، مما أضفى عليه لمسة من الفخامة والأناقة.

ولم تتوقف أناقة الفستان عند هذا الحد، بل تميز بتصميم "أوف شولدر" الذي جعلها تبدو أكثر أنوثة.

الفستان هو من تصميم دار الأزياء الشهيرة "طوني ورد"، حيث تم تطريزه يدوياً بأدق التفاصيل. ويبلغ سعر الفستان 2638500 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 350 ألف جنيه مصري.