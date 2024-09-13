ارتفاع الكوليسترول يصيبك بـ قاتلين صامتين- احذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم يحتاجها الجسم لبناء الخلايا الصحية، ولكن ارتفاعه قد يسبب الإصابة بالنوبة القلبية والدماغية، لذا فهو عامل مشترك بين المرضين، وفقا لموقع "mayoclinic".

أعراض السكتة القلبية:

-ألم الصدر.

-ضيق النفس.

-الضعف.

-سرعة النبض أو الخفقان الشديد بالقلب.

-فقدان الوعي.

-الدوخة.

أعراض السكتة الدماغية:

-صعوبة التحدث وفهم كلام الآخرين.

-خدر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق.

-اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

-الصداع الشديد المفاجئ.

-الدوار.

-صعوبة المشي.

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