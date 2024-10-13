رئيس “هيئة الطيران المدني”: نتوقع تضاعف أسطول المملكة من الطائرات عريضة البدن من 92 طائرة إلى 180 طائرة خلال 5 أعوام مقبلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج ، أن هناك 4 شركات شحن جوي أجنبية تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص ودخول السوق السعودية.

وأشار إلى أنه من المتوقع تضاعف أسطول المملكة من الطائرات عريضة البدن من 92 طائرة إلى 180 طائرة خلال 5 أعوام مقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية.

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