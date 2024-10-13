الاقتصاد

رئيس “هيئة الطيران المدني”: نتوقع تضاعف أسطول المملكة من الطائرات عريضة البدن من 92 طائرة إلى 180 طائرة خلال 5 أعوام مقبلة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج ، أن هناك 4 شركات شحن جوي أجنبية تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص ودخول السوق .

وأشار إلى أنه من المتوقع تضاعف أسطول المملكة من الطائرات عريضة البدن من 92 طائرة إلى 180 طائرة خلال 5 أعوام مقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية.

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