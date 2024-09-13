احذر.. تناول هذا المشروب عند إصابتك بنزلات البرد يضر بصحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك مشروبات إذا تناولتها عند الإصابة بنزلات البرد تفاقم الأعراض وتضر بصحة الجسم والقلب.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن من أبرز تلك المشروبات، المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين وتسبب الجفاف، وتضر بصحة القلب والأوعية الدموية.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الكافيين ممنوع تماما لأنه من مهيجات الجهاز التنفسي؛ وبالتالي زيادة الجفاف والسعال.

وأشارت إلى ضرورة تجنب أي فواكه أو أطعمة مسببة للحساسية في تلك الفترة، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف.

وقدمت عدة نصائح تتمثل فيما يلي:

شرب الكثير من السوائل.

- شرب الماء بكمية كبيرة.

- تناول الخضروات الخضراء والورقية.

- تناول الأعشاب الساخنة والطبيعية.

تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سي، مثل الجوافة والبرتقال.

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