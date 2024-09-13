احذر.. جزء في الدجاج يرفع نسبة الكوليسترول بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ليست كل أجزاء الدجاج منخفضة الكوليسترول، لهذا السبب يجب اختيار القطعة المناسبة لضبط مستويات الكوليسترول في الدم.

وكشفت دراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة Nutrients، إن "جناح الدجاج" يحتوي على 141 مليجرام من الكوليسترول، وفقا لموقع "healthdigest".

وهذا يعني أن تناول أجنحة الدجاج يجعلك تستهلك نسبة عالية من الكوليسترول في يوم واحد حوالي (300 مليجرام)، وهذه النسبة أكثر من الكمية الصحية الموصي بها.

وبالرغم من ذلك فإن تناول الدجاج بانتظام قد يسهم في منع ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ولكن يجب الحرص بشأن قطع الدجاج التي تتناولها، وكذلك كيفية طهيها.

وقالت خبير التغذية الدكتورة إليزابيث كلوداس: "يجب إعداد الدجاج دون إضافة الكثير من الدهون المضافة وتجنب قليه، لأن قلي الطعام يزيد من عدد السعرات الحرارية ويساعد على امتصاص الدهون المشبعة أو المتحولة والكوليسترول أثناء العملية".

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