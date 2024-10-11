وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – نائب رئيس الإطفاء: شهادة البكالوريوس في تخصص مكافحة الحرائق، أو أي تخصص ذي الصلة. – مشرف أول العمليات البحرية: شهادة الماجستير في تخصص علوم البحار، أو أي تخصص ذي الصلة. – أخصائي سلامة الغوص: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (العلوم البحرية، العلوم البيئية، الصحة والسلامة المهنية).

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التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)