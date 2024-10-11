وظائف شاغرة لدى سير للسيارات الكهربائية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سير للسيارات

وأبرزت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تفتيش/ تدقيق السلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مساعد/ هندسة الهياكل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة السيارات، هندسة التصنيع، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول مدني: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير للسيارات الكهربائية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)