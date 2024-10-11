شكرا لقرائتكم 14 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي الرصد والتحليل.

– أخصائي أول تصميم بصري.

– مهندس أنظمة.

– مسؤول الأنظمة التقنية الأمنية.

– أخصائي تطوير التطبيقات الآمنة.

– أخصائي أول تطوير التطبيقات الآمنة.

– أخصائي أنظمة وشبكات.

– أخصائي أول تصميم التطبيقات الآمنة.

– أخصائي التخطيط والمتابعة.

– مدير إدارة مراقبة الأعمال.

– أخصائي توثيق مساعد.

– أخصائي تخطيط مساعد.

– أخصائي شراكات مساعد.

– أخصائي دعم أعمال مساعد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)