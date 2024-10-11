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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ شركة السيف الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة السيف الأمنية (شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر (4) وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– مسؤول محاسبة (Officer, Accounting)
– رئيس التدقيق الداخلي (Head, Internal Audit)
– رئيس قسم الحوكمة والمخاطر والامتثال (Head, Governance. Risk and Compliance)
– مدير الموقع (Site Manager)
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التخصصات:
– إدارة الأعمال
– إدارة المخاطر
– التجارة
– القانون
– المحاسبة
– المالية
– أو ما يعادلهم
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.