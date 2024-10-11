شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ شركة السيف الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة السيف الأمنية (شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر (4) وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول محاسبة (Officer, Accounting)

– رئيس التدقيق الداخلي (Head, Internal Audit)

– رئيس قسم الحوكمة والمخاطر والامتثال (Head, Governance. Risk and Compliance)

– مدير الموقع (Site Manager)

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التخصصات:

– إدارة الأعمال

– إدارة المخاطر

– التجارة

– القانون

– المحاسبة

– المالية

– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.