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وظائف شاغرة بـ شركة السيف الأمنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة السيف الأمنية (شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر (4) وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول محاسبة (Officer, Accounting)
– رئيس التدقيق الداخلي (Head, Internal Audit)
– رئيس قسم الحوكمة والمخاطر والامتثال (Head, Governance. Risk and Compliance)
– مدير الموقع (Site Manager)

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التخصصات:

– إدارة الأعمال
– إدارة المخاطر
– التجارة
– القانون
– المحاسبة
– المالية

– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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