أرامكو الرقمية تعلن عن وظائف شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو الرقمية (شركة تقنية تابعة لشركة أرامكو السعودية) عن طرح عدد (12) وظيفة شاغرة للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى في مختلف المجالات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول استقطاب المواهب (Talent Acquisition)

– مدير الحلول الرقمية المستدامة (Manager of Sustainability Digital Solutions)

– مدير الحلول الرقمية للمؤسسات (Director of Enterprise Digital Solutions)

– مدير الحلول الرقمية الصناعية (Manager of Industrial Digital Solutions)

– مدير حلول المؤسسات الرقمية (Manager of Digital Enterprise Solutions)

– مدير المكافآت الاجمالية (Total Rewards Director)

– مدير البرنامج (Portfolio/Program Manager)

– مدير الحلول الرقمية للمدن الذكية (Director Smart City Digital Solutions)

– مدير الحلول الصناعية الرقمية (Director of Digital Industrial Solutions)

– مدير محفظة الحلول (Director of Solution Portfolio)

– مدير إدارة البنية التحتية وتقنية المعلومات (IT Administration & Infrastructure Director)

– كبير مهندس الحلول (Chief Solution Architect)

التخصصات:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– المالية

– العلوم البيئية

– علوم الحاسب

– نظم المعلومات

– تقنية المعلومات

– التقنية الصناعية

– الهندسة الصناعية

– الهندسة

– أو مايعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.