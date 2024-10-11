وظائف

أرامكو الرقمية تعلن عن وظائف شاغرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم أرامكو الرقمية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو الرقمية (شركة تقنية تابعة لشركة أرامكو ) عن طرح عدد (12) وظيفة شاغرة للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى في مختلف المجالات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول استقطاب المواهب (Talent Acquisition)
– مدير الحلول الرقمية المستدامة (Manager of Sustainability Digital Solutions)
– مدير الحلول الرقمية للمؤسسات (Director of Enterprise Digital Solutions)
– مدير الحلول الرقمية الصناعية (Manager of Industrial Digital Solutions)
– مدير حلول المؤسسات الرقمية (Manager of Digital Enterprise Solutions)
– مدير المكافآت الاجمالية (Total Rewards Director)
– مدير البرنامج (Portfolio/Program Manager)
– مدير الحلول الرقمية للمدن الذكية (Director Smart City Digital Solutions)
– مدير الحلول الصناعية الرقمية (Director of Digital Industrial Solutions)
– مدير محفظة الحلول (Director of Solution Portfolio)
– مدير إدارة البنية التحتية وتقنية المعلومات (IT Administration & Infrastructure Director)
– كبير مهندس الحلول (Chief Solution Architect)

قد يهمّك أيضاً

وظائف إدارية شاغرة لدى الصحراء للبتروكيماويات
وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى النهدي

التخصصات:

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– المالية
– العلوم البيئية
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– التقنية الصناعية
– الهندسة الصناعية
– الهندسة

– أو مايعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا