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شكرا لقرائتكم أرامكو الرقمية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو الرقمية (شركة تقنية تابعة لشركة أرامكو السعودية) عن طرح عدد (12) وظيفة شاغرة للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى في مختلف المجالات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– مسؤول استقطاب المواهب (Talent Acquisition)
– مدير الحلول الرقمية المستدامة (Manager of Sustainability Digital Solutions)
– مدير الحلول الرقمية للمؤسسات (Director of Enterprise Digital Solutions)
– مدير الحلول الرقمية الصناعية (Manager of Industrial Digital Solutions)
– مدير حلول المؤسسات الرقمية (Manager of Digital Enterprise Solutions)
– مدير المكافآت الاجمالية (Total Rewards Director)
– مدير البرنامج (Portfolio/Program Manager)
– مدير الحلول الرقمية للمدن الذكية (Director Smart City Digital Solutions)
– مدير الحلول الصناعية الرقمية (Director of Digital Industrial Solutions)
– مدير محفظة الحلول (Director of Solution Portfolio)
– مدير إدارة البنية التحتية وتقنية المعلومات (IT Administration & Infrastructure Director)
– كبير مهندس الحلول (Chief Solution Architect)
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التخصصات:
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– المالية
– العلوم البيئية
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– التقنية الصناعية
– الهندسة الصناعية
– الهندسة
– أو مايعادلهم
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.