اليابان | رحلة إلى معبد هاكوسان هيسينجي: الطبيعة والروحانية في تناغم ساحر في اليابان

عند سفح جبل هاكوسان المقدس، وسط طبيعة تخطف الأنفاس في محافظة فوكوي، يقف معبد هيسينجي هاكوسان شامخًا كصفحة حية من التاريخ الياباني. تغطي الطحالب الخضراء أرضه بهدوء ساحر، مخفيةً تحتها أسرار مجمع ديني قديم يعود إلى قرون مضت. خلف جدرانه، تتردد أصداء ماضٍ مليء بالأحداث الدرامية، مما يجعله ليس مجرد معلم ديني، بل كنزًا روحيًا وتاريخيًا يأسر الزائرين بجماله الأخاذ وهدوئه العميق.

معبد مغطى بالطحالب

تحتضن محافظة فوكوي حوالي 80٪ من حفريات الديناصورات في اليابان، مما يجعلها وجهة رئيسية لعشاق التاريخ الطبيعي. في مارس 2024، تم تمديد خدمة قطار هوكوريوكو شينكانسن إلى محطة فوكوي، مما سهّل الوصول إلى هذه المنطقة الغنية بالاكتشافات الجيولوجية. عند وصول الزوار إلى المحطة، يستقبلهم العديد من المعالم الأثرية التي تجسد الديناصورات، مما يعكس شهرة فوكوي كـ”مملكة الديناصورات“. وإضافةً إلى ذلك، يُعد متحف فوكوي للديناصورات واحدًا من أبرز المعالم في المنطقة، حيث يعرض هياكل عظمية مكتملة للديناصورات، ونماذج متحركة، وتجارب تعليمية تفاعلية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

تعد مدينة كاتسوياما، التي تفخر بوجود تشاتان، أكبر موقع لاستخراج الأحافير في اليابان، موطنًا أيضًا لمتحف فوكوي للديناصورات الواقع في منطقة موروكو، والذي يُعد من أشهر المعالم السياحية في المنطقة. ومع تزايد أعداد الزوار، أصبح من الشائع إدراج زيارة المتحف ضمن البرامج السياحية إلى جانب زيارة معبد إيهيجي، المعبد الرئيسي لطائفة سوتو زِن، والذي يقع في بلدة إيهيجي المجاورة.



نصب متحرك للديناصور سوكوميموس تينيرينسيس في محطة فوكوي (© Nippon.com)

يُعد معبد هيسينجي هاكوسان، الذي تأسس منذ أكثر من 1300 عام، أحد أقدم المعالم التاريخية في مدينة كاتسوياما. وغالبًا ما يُشار إلى المعبد باسم ”معبد الطحالب“ (كوكى-ديرا) أو ”معبد الطحالب“ (كوكى-ميا) نظرًا لوجود أكثر من 200 نوع من الطحالب التي تغطي محيطه. مما يمنحه مشهدًا طبيعيًا فريدًا. وقد تم تصنيف المنطقة بأكملها كموقع تاريخي وطني تحت اسم ”أطلال هاكوسان هيسينجي“.

ومع ذلك، يمكن أن يكون اسم المعبد مربكًا. وغالبًا ما تدرجه الأدلة السياحية على أنه ”معبد هيسينجي هاكوسان“ أو ”معبد هاكوسان هيزان“، مما يترك الزوار لأول مرة يتساءلون: هل هو معبد أم معبد؟ أيهما يأتي أولاً - هيسينجي أم هاكوسان؟ لفهم هذا الموقع المقدس حقًا، يجب على المرء أن يتعمق في تاريخه الطويل والمعقد..



الطريق إلى قاعة العبادة، المشهورة بطحالبها الجميلة بشكل استثنائي (© Nippon.com)

موقع مقدس مرتبط بتأسيس عبادة جبل هاكوسان

جبل هاكوسان، الذي يمتد عبر محافظات فوكوي، إيشيكاوا، توياما، وغيفو، هو أحد الجبال اليابانية الثلاثة المقدسة، إلى جانب جبل فوجي (ياماناشي وشيزوكا) وجبل تاتيياما (توياما). ويعود أول تسلق مسجل لجبل هاكوسان إلى الراهب البوذي تايتشو دايشي، الذي كان ممارسًا لتعاليم الشوغيندو، وقد وُلِد في مقاطعة إيتشيزن، التي تُعرف اليوم باسم محافظة فوكوي الشمالية الحديثة.



تضيء أشعة الشمس المتقطعة الطحالب على طول المسار المقدس المؤدي إلى معبد كايزانتشا، الذي يضم معبد تايتشو (© Nippon.com)

في عام 717، كان تايتشو يصلي عند نبع في سفح القمة المقدسة عندما ظهرت رؤية إلهية. من صخرة مقدسة ظهرت فوق مياه البركة، انبثقت إلهة وأعلنت، ”أنا إيزانامي نو ميكوتو. أنا الآن معروفة باسم ميوري دايغونغن“.

في ذلك الوقت، لم يكن هناك تمييز واضح بين الشنتو والبوذية، وكان يُعتقد على نطاق واسع أن الآلهة اليابانية يمكن أن تتجلى في صورة بوذا أو بوديساتفا، وتظهر كـ غونغين (تجسيدات). وهكذا، كان يُنظر إلى هاكوسان ميوري دايغونغن على أنها تجسيد لإيزانامي، إلهة الخلق والحياة.

مسترشدًا بهذا الوحي الإلهي، نجح تايتشو في الصعود إلى قمة هاكوسان. وبعد نزوله، بنى مزارًا صغيرًا على ضفاف بركة هيرايزومي، حيث ظهرت الإلهة. هذا الحدث كان بداية ما سيصبح موقعًا مقدسًا للتوفيق بين الشنتوية والبوذية، وهو ممارسة كانت شائعة في اليابان القديمة حيث تم دمج المعتقدات والممارسات من الديانتين.



يُطلق الآن على النبع الذي ظهرت فيه الإلهة اسم بركة ميتاراشي أو أوميتاراشي. والصخرة الصغيرة التي تظهر في وسط البركة هي الحجر المقدس الذي ظهرت فيه الإلهة (© Nippon.com)



شجرة مقدسة بالقرب من النبع، يقال إن تايتشو هو من زرعها بنفسه (© Nippon.com)

مدينة مقدسة تحتوي على 6,000 منزل للرهبان

واصل تايتشو صعوده إلى جبل هاكوسان، وقضى سنوات في التدريب في هيرايزومي وعلى قمم جبال أخرى في المنطقة، بينما كان يؤسس العديد من المعابد والمزارات. في النهاية، غادر إيتشيزن لنشر تعاليمه، وتم استدعاؤه إلى البلاط الإمبراطوري في كيوتو. مع تزايد شهرته، والتي أكسبته في النهاية رتبة دايسوجو (رئيس الأساقفة العظيم)، زادت أيضًا شهرة عبادة هاكوسان. بدأت هيرايزومي، كمركز روحي لها، تجذب المزيد والمزيد من الرهبان.

في عام 1172، أنشأ معبد إنرياكوجي على جبل هيئي، المعبد الرئيسي لطائفة تينداي شمال كيوتو، ببناء قاعة محاضرات في هيرايزومي. أدى ذلك إلى تسمية المنطقة رسميًا بـ ”هيرايزومي-ديرا“ (معبد هيرايزومي)، على الرغم من أن النطق تغير بمرور الوقت إلى ”هيسينجي“. مع التأثير القوي لمعبد إنرياكوجي، ازدهر الموقع ليصبح مركزًا مقدسًا رئيسيًا. في ذروته خلال فترة موروماتشي (1333-1568)، كان المجمع يضم الآلاف من قاعات المعابد والأضرحة وأماكن الإقامة لعدد مذهل من 6,000 راهب. وصلت ممتلكات المعبد من الأراضي إلى 90,000 كوكو، وهو مستوى من الثروة يضاهي ثروة لورد إقطاعي.



تم تسمية جرف توجينبو الساحلي الخلاب على اسم راهب شرير من هيسينجي خلال أواخر فترة هييان. لا تزال بئر من مسكن توجينبو السابق موجودة بجوار طريق الحج القديم (© Nippon.com)



يقع بالقرب من المعبد الثالث برج تذكاري للمحارب كوسونوكي ماساشيجى، الذي لعب دورًا رئيسيًا في فترة كاماكورا (1185-1333). وقد بُني البرج في عام 1336، وهو عام وفاته (© Nippon.com)

ومع ذلك، جلبت القوة الصراع. في ذروته، كان المعبد يقود قوة من 8000 من الرهبان المحاربين، مما جعله قوة هائلة في عصر الصراعات بين الفصائل المتحاربة.

في عام 1574، انحاز المعبد إلى أودا نوبوناغا، لكن هذه التحالفات جعلته هدفًا للطائفة المنافسة إيكّو-إيكي (طائفة عسكرية من بوذيي جودو شينشو). في ذلك العام، شنّت الإيكّو-إيكي هجومًا، وأحرقت مجمع المعبد بأكمله إلى الأرض. ومن المثير للاهتمام أن قاعدة الإيكّو-إيكي خلال الصراع كانت جبل موروكو، الذي تم إعادة تسميته لاحقًا إلى ”كاتشيياما“ (جبل النصر) بعد انتصارهم. وقد تم تبني هذا الاسم لاحقًا لمدينة كاتسوياما، مما حافظ على ارتباطها بهذا الفصل الدرامي من التاريخ.



أعيد بناء قاعة العبادة الحالية في أواخر فترة إيدو. كانت القاعة الأصلية، التي احترقت أثناء تمرد إيكّو إيكي، يبلغ عرضها 46 كينًا (حوالي 83 مترًا) (© Nippon.com)

العظمة المفقودة لمعبد هاكوسان هيسينجي الأصلي

بعد حوالي 10 سنوات من تدميره، أُعيد بناء المعبد بدعم من تويوتومي هيدييوشي، لكن أراضيه تقلصت إلى عُشر حجمها الأصلي فقط. ومع ذلك، خلال فترة إيدو (1603-1868)، أصبحت منطقة هاكوسان بأكملها، بما في ذلك هيسينجي، تحت السيطرة المباشرة لحكومة الشوغون توكوغاوا كـ ”تينريو“ (أرض خاضعة لسيطرة الشوغون). حتى أنه حصل على الحق في إقامة الطقوس الدينية في معبد قمة هاكوسان، منتصرًا في نزاع طويل الأمد مع معبد هاكوسان هونغو (المعروف اليوم باسم معبد شيراياما هيمي) في مقاطعة كاغا (محافظة إيشيكاوا الحديثة).

ومع ذلك، جلبت استعادة ميجي تحولًا جذريًا. بموجب مرسوم فصل الشنتوية عن البوذية في فترة ميجي المبكرة (1868-1912)، تم تغيير اسم هيسينجي إلى معبد هاكوسان، وتم تفكيك جميع العناصر البوذية، بما في ذلك قاعات المعبد. تمت أيضًا مصادرة ممتلكات الأراضي التي منحها الإقطاعي سابقًا. في الوقت نفسه، تم نقل الهيمنة على قمة هاكوسان ومسارات الحج إلى معبد شيراياما هيمي، مما جرد هيسينجي من قوته السابقة تمامًا.



يُقال إن اللوحة التي تحمل عبارة ”هاكوسان سانشو دايغونغن“ فوق التوري الثاني هي بخط يد الأمير كوجون، ابن الإمبراطور ناكاميكادو وكاهن طائفة تينداي. وقد تمت إضافة سقف لحمايتها من العوامل الجوية (© Nippon.com)



تم إعادة بناء المعبد الرئيسي، المكرس للإلهة إيزانامي، في عام 1795 على يد اللورد الإقطاعي لفوكوي. (© Nippon.com)

في عام 1935، تم تصنيف الموقع كموقع تاريخي وطني تحت اسم ”أطلال قلعة هاكوسان هيسينجي“. ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بالكامل بأهميته التاريخية الحقيقية حتى التسعينيات، عندما بدأت عمليات التنقيب واسعة النطاق. بدأت التحقيقات الأثرية الشاملة في عام 1989، وتركزت على أماكن إقامة الرهبان التي كانت تمتد عبر الوديان شمال وجنوب مجمع المعبد. ومع استمرار الباحثين في الحفر، كشفوا عن طرق مرصوفة بالحجر من العصور الوسطى، وبقايا خنادق، والعديد من القطع الأثرية من مساكن المعبد السابقة، بما في ذلك أدوات طقوس بوذية، ودروع الساموراي، والأدوات المنزلية اليومية. ظلت هذه الآثار مدفونة في التربة، محفوظة تمامًا منذ تدمير المعبد خلال انتفاضة إيكّو-إيكي.

في عام 1997، تم توسيع تصنيف الموقع التاريخي عشرة أضعاف، من 14.6 هكتار (أراضي المعبد الأصلية) إلى 200 هكتار شاسعة، تشمل ميناميداني، وكيتاداني، والمناطق المحيطة بها. وتمت إعادة تسمية الموقع أيضًا إلى ”أراضي معبد هاكوسان هيسينجي السابقة“ لتعكس بشكل أفضل ماضيه كمركز ديني واسع.

اليوم، يُعرف المعبد رسميًا باسم ”معبد هيسينجي هاكوسان“، بينما تُعرف الأطلال التاريخية التي تمثل المدينة المقدسة القديمة باسم ”هاكوسان هيسينجي“.



خلف المزار الثالث، كان هناك طريق يُعرف باسم إيتشيزن زينجو-دو (طريق إيتشيزن النُسكي) يؤدي ذات مرة إلى قمة جبل هاكوسان (© Nippon.com)



متحف هاكوسان هيسينجي التاريخي، المسمى ماهوروبا، بالقرب من مدخل المزار يقدم معروضات عن تاريخ وثقافة الموقع الديني (© Nippon.com)

يقع هيرايزومي بين الجبال، ويشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج في فصل الشتاء، كما أن رطوبته العالية تغذي الطحالب الخصبة التي تغطي أرضية المعبد. ومن المفارقات، أن هذا التساقط الثلجي بالذات ربما لعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على البقايا تحت الأرض، وإبقائها مخفية وغير ملموسة لقرون.

بينما تستمر عمليات التنقيب في الكشف عن تفاصيل جديدة، لا يزال الكثير من هاكوسان هيسينجي في العصور الوسطى لغزًا. العمل لا يزال بعيدًا عن الاكتمال. لذا، إذا وجدت نفسك تزور كاتسوياما، فلا تتوقف فقط عند الديناصورات - قم بنزهة عبر معبد الطحالب وتأمل المدينة الدينية الشاسعة التي لا تزال ساكنة تحت الأرض.



أراضي المعبد في الصباح الباكر، غارقة في جمال رائع (© Nippon.com)

معبد هيسينجي هاكوسان

الموقع: 56 هيسينجي، هيسينجي-تشو، كاتسوياما، مقاطعة فوكوي

ساعات الزيارة: مفتوح على مدار العام

رسوم الدخول: مجانية

الوصول: الوصول بالقطار إيتشيزن إلى محطة كاتسوياما، ثم استقلال القطار لمدة 13 دقيقة تقريبًا وانزل في محطة هيسينجي هاكوسان جينجا-ماي.

السيارة، تأخذ الوصول إلى 15 دقيقة من مخرج كاتسوياما أي سي عن طريق تشوبو جوكان السريع.

(نُشرت المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. إعداد وتحرير نيبوم.كوم. صورة العنوان: الأراضي المليئة بالطحالب في معبد هيسينجي هاكوسان (© Nippon.com)