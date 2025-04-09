انت الان تتابع خبر طالباني والمالكي يبحثان ملف الانتخابات وتوفير الارضية لاجرائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وناقش الجانبان "آخر المستجدات في العراق والمنطقة"، واكدا على "ضرورة حل المشكلات بالحوار والتفاهم".

وأكد طالباني خلال اللقاء "حرص الاتحاد الوطني على تعزيز الوحدة الوطنية واستمرار الحوار المسؤول بين جميع الاطراف لحماية الاستقرار السياسي وازالة العراقيل التي تعترض مسار الحكم في البلاد".

كما ناقش الجانبان "ملف انتخابات مجلس النواب العراقي وتوفير الارضية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، واكدا على "أهمية اجراء انتخابات شفافة ونزيهة تكون عاملاً للمزيد من الاستقرار والرفاهية للمواطنين في اقليم كوردستان والعراق".