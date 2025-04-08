انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي: ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها نهاية العام الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للاطار التنسيقي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الإطار التنسيقي اكد خلال اجتماع له، على ضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد".

واضاف ان "الاطار شدد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي"، مشيرا الى انه " لا يوجد حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية".

ودعا إلى "تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي وتقديم الدعم للمفوضية".

