انت الان تتابع خبر الفتلاوي تنفي "تصريحا ملفقا" ضد المعلمين المضربين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "الحملة الانتخابية بدأت مبكراً وبأساليب قذرة للأسف"، مضيفة ان "بعض مرضى النفوس نشروا تصريحاً ملفقاً ينسبوه لي بأني صرحت ضد المعلمين".



وأضافت: "انفي التصريح جملةً وتفصيلاً وأقف مع المعلمين بمطالبهم المشروعة فهم اخواني واساتذتي وانا من عائلة فيها الكثير من المعلمين الذين أقف لهم احتراماً وتبجيلاً"، مشيرة الى ان "حسابي في تويتر وفيسبوك موجود لمن يبحث عن الحقيقة ولمرضى النفوس أقول اخجلوا من أنفسكم والقافلة تسير".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تصريحا منسوبا للفتلاوي جاء فيه ان "المعلم الذي يضرب عن الدوام له بديل من الخريجين وهو يستحق الفصل".

