انت الان تتابع خبر بعد اعلان السيد الصدر عدم المشاركة في الانتخابات.. موقف رسمي لتيار الحكمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو تيار الحكمة فهد الجبوري لـ الخليج 365، ان "تغيرات سياسية كثيرة ستحصل خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن الجزم من عدم مشاركة التيار الوطني الشيعي في الانتخابات المقبلة"، مبينا ان "التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) جزء اساسي ومهم من الوضع العراقي ومن البيت الشيعي خاصة ولديهم قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة لابد ان يتم تمثيلها في مجلس النواب والحكومة المقبلة".

واضاف ان "الامر متروك للتيار الصدري في قراره"، موضحا ان "سنوات مضت دون مشاركة التيار الصدري ولكن التأثير الكبير لم يكن واضحا من ناحية عدم مشاركتهم

وبين انه "منذ بداية تشكيل حكومة السوداني او الاطار وعند انسحابهم من مجلس النواب في حينها حاولت القوى السياسية ومنها تيار الحكمة عبر تصريحات اعلامية وحديث وجهه السيد عمار الحكيم في الاعلام انه لابد من العدول عن هذا القرار والمشاركة في العملية السياسية وتمثيل قواعدهم الشعبية والمجتمعية وهي قواعد كبيرة".

وتابع "لا اعتقد ان قوى الاطار سوف تذهب نحو اعادة او اقناع بعض الشخصيات الصدرية لاغراض العودة الى العمل السياسي فهذا الامر متروك للتيار"، موضحا انه "لم نصل الى مرحلة المناقشات، لكن مشاركة التيار ضرورية ولا توجد مشكلة لدينا ولدى قوى الاطار في مشاركتهم من عدمها".