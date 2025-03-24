انت الان تتابع خبر بغداد تبلغ واشنطن باستخدام ايران "وثائق عراقية مزورة" لبيع نفطها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الغني في تصريحات للتلفزيون الرسمي، ان "القوات البحرية الامريكية احتجزت ناقلات إيرانية تحمل النفط في ووجدت وثائق تشير الى ان النفط عراقي بالرغم من ان النفط إيراني".

وأشار الى انه "اتضح فيما بعد ان هذه الوثائق مزورة، حيث تقوم هذه الناقلات الإيرانية بتزوير وثائق عراقية لتبيع النفط الى شركات عالمية على انه عراقي".



واكد انه "تحدثنا مع الجانب الأمريكي واوضحنا حقيقة الامر وان هذه الوثائق مزورة ولا علاقة لنا بها، وتفهموا الامر".

وخلال الأشهر الماضية، تداولت معلومات عن تورط شركة سومو بتصدير وتهريب النفط الإيراني، وان عقوبات أمريكية ستطال الشركة، الا ان الشركة سبق وان نفت هذه المعلومات، وعموما بدأت الكثير من المعلومات والروايات المتداولة عن "النوايا الامريكية" تجاه العراق، تتكشف وتسقط تباعا مع ما تكشفه القيادات السياسية والشخصيات الحكومية من ان اغلب هذه المعلومات قادمة من سوء فهم بين الجانبين، وان الكثير منها تراجع عنها الجانب الأمريكي.

