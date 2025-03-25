انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لبناء موقف وطني موحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل البيان عن السامرائي تأكيده خلال اللقاء "أهمية تكثيف الجهود السياسية لبناء موقف وطني موحد، يُسهم في حماية المسار الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي"، مشيراً إلى ضرورة استمرار الحوار بين مختلف الأطراف من أجل الحفاظ على وحدة البلد وتماسكه.

من جانبه، شدد العبادي على أهمية التفاهم الوطني، والعمل المشترك لمواجهة الأزمات، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، بما يخدم مصالح المواطنين ويُعزز ثقة الشارع بالعملية السياسية.