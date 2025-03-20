انت الان تتابع خبر النجيفي: وضع الموصل تغير ونطالب بقانون لإعمار نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النجيفي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، وضع الموصل اليوم ليس الوضع في السابق والفواعل السياسية تغيرت ولابد من خطاب جديد".

وأضاف أن "الموصل لا تقاس على حاضرها هي عبارة عن تاريخ ممتد"، معتبرا أن "أهالي نينوى هم أبناء دولة".

ولفت النجيفي "نطالب بقانون خاص لإعمار نينوى"، مشددا بالقول "نينوى فيها عمق اقتصادي ويجب أن تدار هذه الموارد بشكل صحيح".

وبشأن وضع سهل نينوى، قال النجيفي "الشبك مكون مسالم لكنه وضع وسط الصراع"، مشيرا الى أن "هناك فصائل تستغل من جهات أخرى".

وتابع الأمين العام لحزب المسار الوطني أن "هناك مجتمعات عشائرية في نينوى لا تقبل القهر"، مضيفا "لا نتقبل الاكراه وفرض الارادات".