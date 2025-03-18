انت الان تتابع خبر العراق يصدر موقفاً بعد استئناف العمليات الإسرائيلية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ، "تعربُ وزارةُ الخارجيَّةِ عن إدانةِ جمهوريَّةِ العراقِ بأشدِّ العباراتِ واستنكارِها لتجدُّدِ العَمَليَّاتِ العسكريَّةِ الوحشيَّةِ التي يُنَفِّذُها الكيانُ الإسرائيليُّ ضدَّ المَدَنيِّينَ العُزَّلِ في قِطاعِ غَزَّةَ، والتي أسفرت عن استِشهادِ 404 فِلسطينيًّا، غالبيَّتُهم من الأطفالِ والنساءِ، وإصابةِ 562 آخرينَ، وفقًا لما أفادت به وزارةُ الصحَّةِ في قِطاعِ غَزَّةَ".وأضاف "إنَّ هذه الأعمالَ العُدوانيَّةَ تُشَكِّلُ انتهاكًا صارخًا للقانونِ الدَّوليِّ والإنسانيِّ، وتستهدفُ بشكلٍ مباشرٍ المَدَنيِّينَ الأبرياءَ، ممَّا يُؤَكِّدُ استمرارَ سياسةِ القَمْعِ والعدوانِ التي يَنتهِجُها الكيانُ الإسرائيليُّ ضدَّ الشعبِ الفِلسطينيِّ".

ودعت جمهوريَّةُ العراقِ، وفق البيان، "المُجتمعَ الدَّوليَّ إلى تحمُّلِ مسؤوليَّاتِهِ الأخلاقيَّةِ والقانونيَّةِ، والتحرُّكِ العاجلِ لوضعِ حدٍّ لهذه الانتهاكاتِ الجسيمةِ، وحمايةِ المَدَنيِّينَ الفِلسطينيِّينَ من استمرارِ هذه الاعتداءاتِ التي تتعارضُ مع أبسطِ مبادئِ حقوقِ الإنسانِ".

وأكدت "وقوفَها الثابتَ إلى جانبِ الشعبِ الفِلسطينيِّ في نِضالِهِ العادِلِ من أجلِ تحقيقِ حُرِّيَّتِهِ وحقوقِهِ المَشروعَةِ، بما في ذلك حَقُّ تقريرِ المصيرِ وإقامةُ دولتِهِ المُستقلَّةِ".

