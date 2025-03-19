انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. تكليف ملاحظ بمهام مديرية زراعة محافظة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت الخليج 365 على وثيقة صادرة من قبل محافظ بغداد عبد المطلب العلوي تضمنت: "لاحقاً بالأمر الإداري المرقم (955 لسنة 2024) واستناداً الى الصلاحيات المخولة لنا تقرر تجديد تكليف الملاحظ اياد كاظم علي بإدارة مهام مديرية زراعة محافظة بغداد".وتساءل مراقبون حول الصلاحية الدستورية، هل تمكن الملاحظ من استلام منصب إداري في وقت وجه رئيس الوزراء ان يكون مدراء المناصب الإدارية من ذوات الكفاءة والمهنية.

ادناه الوثيقة: