انت الان تتابع خبر قانون الانتخابات مجددا.. مطالبات بتعديله وهذه أبرز المقترحات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مردان في تصريح للسومرية نيوز، إن "اغلب الكتل السياسية مع اجراء تعديلات على قانون الانتخابات"، مبينا ان "هدف التعديل هو تحقيق العدالة للقوائم الضعيفة التي يفتقدها 1.7 الحالي".

وتابع، ان "أكثر من 80 % من القوى السياسية حسمت امرها باتجاه مقترح 10ـ 90، اما بعض القوى الاخرى تطلب العودة الى الدوائر المتعددة".



وأردف مردان خلال حديثه، ان "هناك بعض المقترحات الاخرى بشأن المحافظين والوزراء ورئاسة الوزراء بعض المناصب المهمة لتقديم استقالاتهم قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات في حال قرروا الدخول بالسباق الانتخابي".

واشار الى ان " المقترح ينص على عدم العودة الى المنصب في حال الفوز بل الى البرلمان"، لافتا الى انه " نحن مقبلون على تعديل قانون الانتخابات لا محال".