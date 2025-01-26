انت الان تتابع خبر 21 جنديًا عراقيًا يعودون من ايران "رفاة" بعد غياب 40 عاما (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية والذي كان متواجدا اثناء عملية التسليم، انه جرت مراسم تبادل الرفاة للوجبة الـ81 بين الجانبين العراقي والإيراني، مبينًا ان "الجانب الإيراني تسلم رفاة 41 شخصا من بينهم 16 جثة معلومة، و25 مجهولة الهوية".



بالمقابل، تسلم العراق رفاة 21 شخصا، بينهم جثة واحدة معلومة، والـ20 الأخرى مجهولة الهوية، فيما جرى التبادل بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منفذ الشلامجة شرق محافظة البصرة.