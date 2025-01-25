انت الان تتابع خبر السامرائي يفتتح مقر تحالف العزم في الفلوجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "الافتتاح حضره عدد من النواب وقيادات تحالف العزم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية ومسؤولي تنظيمات التحالف بمدينة الفلوجة".وخلال حفل الافتتاح، أعرب السامرائي، وفق البيان، عن "اعتزازه بأبناء الفلوجة، مشيراً إلى أن هذا المقر سيكون محطة لتوحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم لأبناء المدينة، بهدف تحقيق تطلعاتهم".

وأكد السامرائي على أن "تحالف العزم ملتزم بدعم المناطق المحررة، والعمل على تنفيذ البرامج التي تخدم المواطنين، مشدداً على أهمية التواصل المباشر مع أبناء المدينة لإيجاد حلول عملية للمشكلات الخدمية من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المختصة".

