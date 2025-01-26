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نشرة السومرية.. تركيا تقدم عرضا للعراق والبرلمان يفتح ملف الاستجوابات

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نشرة السومرية.. تركيا تقدم عرضا للعراق والبرلمان يفتح ملف الاستجوابات

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بغداد - ياسين صفوان - # ملايينُ الزائرين يؤدونَ مراسمَ الزيارةِ الرجبية.. وبغدادُ تعلنُ نجاحَ خطتِها الامنيةِ والخدمية

#تركيا تعرضُ على العراقِ اقامةَ تحالفٍ رباعي مع سوريا والأردن لمحاربةِ داعش وضبطِ الحدود


#البرلمانُ يفتحُ ملفَ الاستجوابات..محافظ ُ البنكِ المركزي ووزيرا الصحةِ والكهرباء على رأسِ القائمة

#الاحتلالُ الصهيوني يستهدفُ اللبنانيين في الجنوب .. ويمنعُ الفلسطينيين من العودةِ الى شمالِ غزة

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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