انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تركيا تقدم عرضا للعراق والبرلمان يفتح ملف الاستجوابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # ملايينُ الزائرين يؤدونَ مراسمَ الزيارةِ الرجبية.. وبغدادُ تعلنُ نجاحَ خطتِها الامنيةِ والخدمية

#تركيا تعرضُ على العراقِ اقامةَ تحالفٍ رباعي مع سوريا والأردن لمحاربةِ داعش وضبطِ الحدود



#البرلمانُ يفتحُ ملفَ الاستجوابات..محافظ ُ البنكِ المركزي ووزيرا الصحةِ والكهرباء على رأسِ القائمة

#الاحتلالُ الصهيوني يستهدفُ اللبنانيين في الجنوب .. ويمنعُ الفلسطينيين من العودةِ الى شمالِ غزة

