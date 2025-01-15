انت الان تتابع خبر 2000 طالب عراقي.. ما تفاصيل البرنامج التعليمي الذي أعلنه السوداني في بريطانيا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان مشترك بين رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر صدر أمس الثلاثاء وورد للسومرية نيوز، فقد أشارا إلى أهمية التبادل التعليمي والثقافي في بناء الفرص المشتركة والثقة والتفاهم المتبادلين، وأقرّا بالعلاقات القوية بين شعبي البلدين، وناقش الجانبان تاريخ الإنجازات العلمية للعراق، ورحب رئيس الوزراء ستارمر بشدة باستثمار العراق في المنح الدراسية الدولية.وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني – بحسب البيان - عن برنامج كبير للمنح الدراسية يُمكّن أكثر من 2000 طالب عراقي من الدراسة في المملكة المتحدة، وأشارا كذلك إلى إمكانية التعاون في مجال التدريس والتعليم والبحث عالي الجودة بين الجامعات والأكاديميين في المملكة المتحدة والعراق، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات رفيعة المستوى مع جامعات المملكة المتحدة.

وناقشا أهمية تعلم اللغة الإنجليزية ومؤهلات المدارس الدولية في المملكة المتحدة، والتي تفتح فرصاً لمزيد من التبادل التعليمي والثقافي، واعترفا بعمل المؤسسات البريطانية والعراقية التي تعمل على توسيع نطاق الوصول، بحسب البيان.

