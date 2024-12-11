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نشرة السومرية.. البنكُ المركزي ووزارةُ المالية في دائرةِ الانتقاد ودعوات لتحصين حدود العراق

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بغداد - ياسين صفوان - # السوداني في زيارةٍ مفاجئةٍ للاردن لبحثِ التوترِ في سوريا والسيدُ الصدر يدعو لتحصينِ الحدود

#واشنطن تبحثُ رفعَ هيئةِ تحريرِ الشام من قائمةِ الارهاب .. وموسكو ترفضُ تسليمَ الاسد لمحاكمتِه

# بسببِ سياستِهما المالية .. البنكُ المركزي ووزارةُ المالية في دائرةِ الانتقاد.. ورواتبُ الاقليمِ تزيدُ الخلافات

# المحاكمُ تسجلُ خمسة ً واربعين الفَ حالةِ طلاقٍ خلال الاشهرِ السبعةِ الاولى من العامِ الحالي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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