انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. البنكُ المركزي ووزارةُ المالية في دائرةِ الانتقاد ودعوات لتحصين حدود العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # السوداني في زيارةٍ مفاجئةٍ للاردن لبحثِ التوترِ في سوريا والسيدُ الصدر يدعو لتحصينِ الحدود
#واشنطن تبحثُ رفعَ هيئةِ تحريرِ الشام من قائمةِ الارهاب .. وموسكو ترفضُ تسليمَ الاسد لمحاكمتِه
# المحاكمُ تسجلُ خمسة ً واربعين الفَ حالةِ طلاقٍ خلال الاشهرِ السبعةِ الاولى من العامِ الحالي
#واشنطن تبحثُ رفعَ هيئةِ تحريرِ الشام من قائمةِ الارهاب .. وموسكو ترفضُ تسليمَ الاسد لمحاكمتِه
# بسببِ سياستِهما المالية .. البنكُ المركزي ووزارةُ المالية في دائرةِ الانتقاد.. ورواتبُ الاقليمِ تزيدُ الخلافات
# المحاكمُ تسجلُ خمسة ً واربعين الفَ حالةِ طلاقٍ خلال الاشهرِ السبعةِ الاولى من العامِ الحالي