انت الان تتابع خبر طهران تتراجع عن اطلاق اسم "يحيى السنوار" على أحد شوارعها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، عن المتحدث باسم مجلس بلدية طهران علي رضا ناد علي قوله أن اتخاذ القرارات المتعلقة بتسمية الشوارع يحتاج إلى دراسة أكثر دقة، ولذلك "لن يتم تغيير اسم شارع "بيستون في الوقت الحالي" إلى شارع "يحيى السنوار".



وبرر ناد علي التراجع عن تغيير اسم الشارع بالحفاظ على "الاسم التاريخي لجبل بيستون، الذي ذكر مرارا في تاريخ وأدب إيران القديم، وفي إطار الاهتمام بالثقافة والهوية الإيرانية والإسلامية".

وكان مجلس بلدية طهران صوت، يوم الثلاثاء، على تغيير اسم شارع "بيستون" الواقع بين شارع "فتحي الشقاقي" و"ميدان الجهاد" ليحمل اسم "يحيى السنوار".

ويعتقد مراقبون أن ايران بدأت بالاهتمام التدريجي في الداخل الإيراني، من رفع الحظر عن الواتساب وكذلك رفعه عن اللاعب علي دائي بسبب دعمه للاحتجاجات، ليأتي هذا المؤشر الثالث على خطط الحكومة الإيرانية لتعزيز "الاهتمام بالداخل الإيراني وادبياته" على حساب الادبيات العابرة للحدود.

