انت الان تتابع خبر الأعرجي: العراق ينتهج سياسة الاعتدال والتسامح بين جميع العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الخميس، ممثل سلطان البهرة في العراق ورئيس جمعية فيض حسيني، مرتضى شهاب الدين والوفد المرافق له.وتناول اللقاء بحث تعزيز السلم المجتمعي بين جميع الأديان والقوميات والطوائف، إلى جانب بحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بالجانب الإنساني والتأكيد على اهمية الخطاب الديني المعتدل، بحسب البيان.

واكد الاعرجي ان العراق ينتهج سياسة الاعتدال والتسامح بين جميع العراقيين وهو بذات الوقت ينبذ كل خطاب متطرف من شأنه تقويض وحدة العراقيين وتلاحمهم.

