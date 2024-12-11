انت الان تتابع خبر السيد الصدر يصدر بيانا بشأن الحدود العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، "صمت دولي مطبق إزاء التوغل الصهيوني في الأراضي السورية. ونحن إذ نشجب ونستنكر التوسع الاستعماري الإرهابي للصهاينة بدعم أمريكي... فإننا نحذر من جرّ المنطقة إلى فتنة لا ينتفع منها إلا الثالوث المشؤوم البغيض".وأضاف الصدر، "ومن هنا يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ كل التدابير الأمنية اللازمة على الحدود العراقية غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً إزاء هذا التصعيد في المنطقة".

وتابع الصدر، "كما وإن على الشعب العراقي عدم الانجرار إلى فتنة طائفية ينتفع منها العدو... وليكن الجميع على قدر المسؤولية الوطنية وحسب توجيهات المراجع الكرام الأحياء منهم والأموات وحسب الحكماء والعقلاء لا حسب الأهواء السياسية الفاسدة.. فإلى ذلك نسترعي انتباهكم".