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الاعرجي لشيوخ الطارمية: تضحياتكم رسخت التماسك المجتمعي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاعرجي أجرى اليوم زيارة الى قضاء الطارمية والتقى شيوخ العشائر ووجهاء القضاء، واستذكر البطولات والتضحيات التي قدمتها الاجهزة الامنية والعسكرية، وكذلك البطولات التي قدمها أبناء العشائر العراقية"، موكدا ان "هذه التضحيات هي من رسخت التماسك المجتمعي وعززت وحدة العراقيين بجميع ألوانهم".

من جانبهم، اكد شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية ان "أهالي القضاء متعاونون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها بحفظ الامن والاستقرار، وأنهم لن يسمحوا للعناصر الارهابية بالتغلغل مجددا داخل مناطقهم وأنهم يقفون مع القوات الأمنية ضد كل من يريد تعكير صفو الأمن والاستقرار في القضاء".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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