انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العراقُ يستقبلُ مئاتِ الجنودِ السوريين وطلبٌ نيابيٌ لتفعيلِ ملفِ الاستجوابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # انسحابٌ للجيشِ وسقوط ُ بلداتٍ سوريةٍ بيدِ المسلحين.. ودولُ استانا تدعو للحوارِ بين الاسد والمعارضة
#العراقُ يستقبلُ مئاتِ الجنودِ السوريين .. ويشددُ الامنَ على سجونٍ تحتضنُ قياداتٍ ارهابية
# السليمانيةُ تتظاهرُ مجددا ضد تأخرِ الرواتب .. وواسط ُ تشيعُ قتيلا في تظاهرةٍ ضد ُشحِ المياه
#العراقُ يستقبلُ مئاتِ الجنودِ السوريين .. ويشددُ الامنَ على سجونٍ تحتضنُ قياداتٍ ارهابية
# طلبٌ نيابيٌ لتفعيلِ ملفِ الاستجوابات .. أربعةُ وزراءَ ورئيسُ هيئةٍ على رأسِ القائمة
# السليمانيةُ تتظاهرُ مجددا ضد تأخرِ الرواتب .. وواسط ُ تشيعُ قتيلا في تظاهرةٍ ضد ُشحِ المياه