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نشرة السومرية.. انتخابات كردستان وتظاهرات ذي قار والاعتداءات "الإسرائيلية"

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بغداد - ياسين صفوان - # انتهاءُ انتخاباتِ برلمانِ الاقليم.. والمفوضيةُ تؤكد: اعلانُ النتائجِ الاوليةِ بعدَ اربعٍ وعشرينَ ساعةً من اغلاقِ صناديقِ الاقتراع

# لليومِ الثالثِ تواليا.. تَجدُدُ التظاهراتِ في ذي قار، والمطالباتُ تتركزُ على إقالةِ قائدِ الشرطة وإطلاقِ سراحِ المعتقلين


# لغطٌ حولَ مشروعِ الربطِ السككيِ مع ايران.. مخاوفُ من تأثيرهِ على المنافذِ البحرية.. والنقلُ تُطمئِن: سينعشُ القطاعَ السياحي

# قصفٌ صهيونيٌ يستهدفُ آليةً عسكريةً للجيشِ اللبنانيِ مخلفا ثلاثةَ شهداء.. وجرائمُ الابادةِ متواصلةٌ في شمالِ غزة

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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