انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انتخابات كردستان وتظاهرات ذي قار والاعتداءات "الإسرائيلية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # انتهاءُ انتخاباتِ برلمانِ الاقليم.. والمفوضيةُ تؤكد: اعلانُ النتائجِ الاوليةِ بعدَ اربعٍ وعشرينَ ساعةً من اغلاقِ صناديقِ الاقتراع

# لليومِ الثالثِ تواليا.. تَجدُدُ التظاهراتِ في ذي قار، والمطالباتُ تتركزُ على إقالةِ قائدِ الشرطة وإطلاقِ سراحِ المعتقلين



# لغطٌ حولَ مشروعِ الربطِ السككيِ مع ايران.. مخاوفُ من تأثيرهِ على المنافذِ البحرية.. والنقلُ تُطمئِن: سينعشُ القطاعَ السياحي

# قصفٌ صهيونيٌ يستهدفُ آليةً عسكريةً للجيشِ اللبنانيِ مخلفا ثلاثةَ شهداء.. وجرائمُ الابادةِ متواصلةٌ في شمالِ غزة

