انت الان تتابع خبر نائب يؤكد: الحرب تحتاج الى اجماع وطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سالم خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الحرب تحتاج الى اجماع وطني ولا يقررها أي فصيل مسلح".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي برؤيته ضد الحرب"، مشيرا الى ان "الحكومة رؤيتها واضحة بهذا المجال"، مستدركا أن "الكيان ظالم ومتطرف".

ولفت سالم الى أن "القضية الفلسطينية يساء استخدامها كما حصل في زمن صدام حسين"، معتبرا أن "إصرار السيد مقتدى الصدر على إقرار قانون التطبيع لأن هناك طرف ذاهب للتطبيع".