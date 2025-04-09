شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تتوقعها لـ المشى بعد تناول الطعام مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد الكثيرون أنه من الخطأ القيام بأى نشاط بدنى بعد تناول الطعام مباشرة أو بفترة قصيرة، بينما يستسلم آخرون لحالة الخمول التى قد تصيبهم خاصة بعد تناول مأكولات دسمة، إلا أن المشي لمسافات قصيرة بعد الوجبات يمكن أن يكون له فوائد صحية عديدة.

ووفقا لموقع "Very well fit" يمكن أن يساعد المشى بعد الأكل على ضبط سكر الدم، كذلك تحسين الهضم والحالة المزاجية، بجانب أنه نشاط بدنى يمكن القيام به فى وقت قصير وسط جدول الأعمال المزحم بالمهام اليومية.

فوائد المشى بعد تناول الطعام

سواءً كان المشي في الهواء الطلق أو على جهاز المشي أو حتى داخل المنزل، فإن المشي بعد تناول الطعام مفيدٌ بطرقٍ عديدة، أهمها:

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت الدراسات أن ممارسة الرياضة، بشكل عام، تخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) 2 ، وكلاهما من العوامل المحفزة لأمراض القلب وقصور القلب، لأن تحسين تدفق الدم في الجسم، يؤدى إلى تدفق الدم أفضل داخل الشرايين، مما يساعد على منع انسدادها، كذلك يُعد الحفاظ على وزن صحي عنصرًا آخر لحماية صحة القلب، لذا فإنك تقلل من خطر الإصابة به بمجرد الحركة.

يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم

المشي، حتى لبضع دقائق بعد تناول الطعام، يخفف من حدة تقلبات سكر الدم التي تحدث بشكل طبيعي بعد تناول الطعام، وذلك لأنه مع انقباض العضلات، يبدأ جسمك فى امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم واستخدامه كمصدر للطاقة، مما يقلل من كمية الجلوكوز فى الدم، الأمر الذى يساعد مرضى السكر بشكل كبير.

يعزز الهضم

أثناء المشي تساعد الانقباضات الخفيفة في بطنك وعضلاتك الأساسية، على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي، كما تساعد الجاذبية الأرضية في هذه العملية، لأن المشي في وضعية مستقيمة، يسهّل حركة الطعام عبر المريء والأمعاء، كما أن زيادة تدفق الدم أثناء ممارسة الرياضة تُساعد على توزيع الأكسجين والمغذيات التي تُساعد على الهضم.

يعزز الوزن الصحي

عند المشي تحرق سعرات حرارية أكثر مما لو كنت جالسًا ثابتًا، حتى المشي القصير لمدة 15 دقيقة يمكن أن يساعدك على حرق ما يصل إلى 50 سعرة حرارية وتعزيز عملية الأيض، كما يساعد المشي على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد على كبح الشهية ومنع الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

يمنحك المزيد من الطاقة

لأن المشي يتطلب طاقة، قد تعتقد أنه يزيد من إرهاقك، لكنه في الواقع يؤدي إلى عكس ذلك تمامًا، حيث يشعر الكثيرون بالخمول بعد تناول الطعام ، لكن المشي يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم، ويزيد من تدفق الدم، وينشط العضلات ، مما له تأثير عميق على مستويات الطاقة لديك، كما يمكن للمشي أن يُطلق هرمونات الشعور بالسعادة، والتي تُسمى الإندورفين، وهي مُعززات طبيعية للمزاج والطاقة.

المدة المناسبة للمشي

لست بحاجة إلى ممارسة تمرين مكثف، أو المشي لمسافات طويلة شاقة بعد تناول وجبتك، لتحقيق فوائد صحية كبيرة.، فقد أظهرت الأبحاث أن المشي لمدة خمس دقائق فقط قد يكون كافيًا لتحسين صحتك.



وإذا كنت تخطط لبدء المشي بعد الوجبات، فابدأ بكثافة منخفضة، ثم زد المدة تدريجيًا لتجنب الإصابات الجسدية أو الآثار الجانبية الهضمية، وانتبه لشدة المشي ومدته لتجنب اضطراب المعدة، وبالنسبة لمرضى السكري، يُنصح بفحص مستويات السكر في الدم قبل وبعد أي نوع من التمارين، خاصةً عند ممارسة نشاط جديد.

أضرار محتملة للمشي بعد الأكل

بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، يُعد المشي بعد تناول الطعام آمنًا تمامًا ومُستحسنًا، ومع ذلك، إذا شعرتَ في أي وقت بالغثيان أو الدوار أو حرقة المعدة ، خاصةً بعد تناول وجبة دسمة، فمن الجيد الانتظار لمدة 30 إلى 60 دقيقة على الأقل قبل البدء فى المشى.

ومن الجيد أيضًا ممارسة تمارين خفيفة بدلًا من التمارين الشاقة بعد الوجبات، فهذا يساعد على تجنب اضطراب جهازك الهضمي.