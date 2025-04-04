كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 10:19 صباحاً - تعد الورود وسيلة ممتازة للتعبير عن المشاعر والعواطف العميقة، حيث تُعتبر رموزاً ذات معنى للحنان، وقد يختلف تفسيرها بناءً على لونها. بينما يختلف معنى الورود الحمراء حسب المناسبة، ومعنى الورد الأبيض الذي يعبر عن نقاء الحب، أو معنى الورد الأصفر الذي يعبر عن قوة الحب وحيويته، أو معنى الورد الوردي الذي يعكس الدفء والاحتواء في العلاقة، ذلك بالإضافة إلى العديد من معاني ألوان الورود المختلفة، إلا أنها دائماً ما تقدم وسيلة قوية للتواصل من دون الحاجة إلى الكلمات، لذلك تم اختيارها من قبل الآباء والأمهات اسماً لبناتهن، حيث انتقت "الخليج 365 وطفلك" أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود العالمية، والتي تجمع المولودات تحت صفة النقاء والرائحة العذبة.

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود الشرقية

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود الشرقية

عائشة غول

هو اسم فتاة تركي مركب من اسم عائشة ويعني "الوردة الحية"، مشتق من عائشة العربية، والتي تعني "العيش" - وغول تعني "وردة".

جوليب

هو اسم فتاة من أصل فارسي، ويعني "ماء الورد". وهو اسم مميز، يشبه اسم جولييت وجوليانا الشهيرتين.

زاريا

زاريا اسم أنثى من أصل عربي، ويعني "الوردة، المتألقة، المتفتحة". ولم يعد منتشراً في عصرنا الحديث.



أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود الأوروبية

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود الأوروبية

بيلاروزا

بيلاروسا هو اسم فتاة إيطالي ويعني "الوردة الجميلة". ليس اسماً تقليدياً، وقد ظهرت هذه العبارة الرومانسية التي تتدفق على اللسان، منذ عقود.

لاروز

هو اسم فتاة بريطاني غير مألوف، ويعني "الوردة". وربما أُطلق على المرأة ذات البشرة الوردية، أو مزيج من الاسم الزهري "روز" وقد أطلقته الممثلة التلفزيونية البريطانية لورين غودغر على ابنتها اسم "لاروز".

رودا

اسم فتاة من أصل يوناني ويعني "وردة"، لا تزال رودا تُذكرنا بالمسلسل الكوميدي الكلاسيكي "رودا مورغنسترن" من برونكس في سبعينيات القرن الماضي.

روسوين

هو اسمٌ للفتيات من أصل ويلزي، ويعني "الوردة البيضاء". وإذا كنتِ تبحثين عن بديلٍ غير مألوفٍ لأسماء الورد، فقد يكون روسوين خياراً جيداً. يتميز هذا الاسم بنغماته الهادئة التي أحببناها في اللغة الويلزية، ولكنه لا يزال أقل شيوعاً من برونوين وريانون.

رويس

هو اسم لأنثى، ويعني "وردة". مشتق من الكلمة الأيرلندية rós، رويس وروزين هما اسمان شائعان مرتبطان.

تشارو

هو اسم فتاة من أصل إسباني ويعني "الوردة أو المسبحة"، وقد اشتهرت به المغنية الإسبانية تشارو.

روزلور

روزلور اسم ألماني يطلق على البنات، ويعني "الوردة المشرقة"، وهذا الاسم المُركّب المُستوحى من القصص الخيالية هو اختصارٌ لكلمتي روز ولور أو إليونور، ومن أشهر حاملاته لاعبة الجمباز المُعتزلة روزلور سونتاغ.

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود الأميركية

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود الأميركية

بريلون

اسم فتاة ويعني "وردة"، وقد ظهر في أميركا ولم يستخدم كادإسم إلا في العصر الحديث.

بريمولا

هو اسم لفتاة من أصل لاتيني ويعني "الوردة الأولى"، أو الابنة الأولى أو زهرة الربيع، وهو اسم لنبات غريب وساحر.

لوكيلاني

هو اسم فتاة ويعني "الوردة السماوية". كانت شائعة في هاواي خلال النصف الأول من القرن العشرين.

اسم بنت مستوحى من الورود الأفريقية

زالا

زالا اسم أنثى من أصل أفريقي، وهو اسم وردة أطلق على "شعب من جنوب غرب أثيوبيا "، وهو بسيط ولكنه جذاب.



أسماء بنات حلوة وناعمة 2025 حسب الأحرف الأبجدية

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود في دول آسيا

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود في دول آسيا

لاكشا

هو اسم لزهرة هندية جميلة، تم إطلاقه على الفتيات ويعني "الوردة البيضاء".

ماوار

هو اسم فتاة من أصل أندونيسي ويعني "وردة". لا يسمع عنها أحد تقريباً خارج موطنها الأصلي، ولكنها تستحق الاهتمام نظراً لطريقة نطقها العذبة.

ميلين

هو اسم فتاة من أصل صيني ويعني "الغابة الجميلة، الوردة الجميلة". وهو يحمل معنىً جميلاً، وله صوتٌ عصري، ونطقه سهلٌ في بيئةٍ ناطقةٍ باللغة الإنجليزية. ميلين هو أيضاً اسم بطلة فيلم "التحول إلى الأحمر" من إنتاج بيكسار.

سارناي

اسم سارناي منغولي يطلق على الإناث، ويعني "الوردة". يُذكرنا باسم ساراي، مع معنى زهري جميل.

روزوكو

اسم ياباني يطلق على الإناث، ويعني "طفلة الوردة".

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود في دول أوروبا الشرقية

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود في دول أوروبا الشرقية

رادا

رادا هو اسم جميل وبسيط من اللغتين اليديشية والسلافية، لفتاة من أصل ييدي ويعني "وردة؛ سعيدة، راغبة". ويتميز بمعناه الجذاب والناعم.

روشان

اسم بنت يعني "النور، الوردة"، راوشان هو من أصل كازاخستاني.

روزا

اسم بولندي، يطلق على الإناث، ويعني الوردة البولندية الجميلة.

روزن

اسم فتاة ويعني "وردة"، ويحظى بشعبيةٍ نسبيةٍ في موطنه الأصلي بريتاني، ولكنه غير معروفٍ تقريباً في أماكن أخرى، ويمكن أن يكون بديلاً رائعاً للأسماء الزهرية الشائعة. بلغ استخدام اسم روزن ذروته في فرنسا عام ١٩٧٦ محتلاً المركز ٢٣١.

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الورود في الدول الاسكندنافية

روزليل

روزليل اسم دانمركي جميل يطلق على الإناث، ويعني "وردة وزنبقة أو وردة صغيرة". وقد اشتهر الاسم بأغنية "روزليل ووالدتها" ومجموعة قصص الأطفال التي تحمل الاسم نفسه للكاتبة جوزفين أوتيسن. وهو مشتق من دمج كلمة "وردة" الدنماركية مع كلمة "زنبقة" أو "صغيرة".

سنيروس

سنيروس هو اسم أنثى من أصل أيسلندي حديث يعني "وردة الثلج".



أسماء بنات إسكندنافية حسب الأحرف الأبجدية ومعانيها