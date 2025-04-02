شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتوحد.. كيف يحسن العلاج المخصص حياة الأطفال المرضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد كل طفل مُصاب بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه حالة فريدة، لذا فإنّ اتباع نهج واحد يُناسب الجميع لا يُجدى نفعًا، لذا يُشدّد الخبراء على أهمية العلاج المُخصص - مثل علاج تحليل السلوك التطبيقى (ABA)، وعلاج النطق، ودعم الوالدين - لمساعدة الأطفال على النمو والتحسن، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويحتفل العالم في 2 أبريل من كل عام باليوم العالمى للتوحد، وعندما يتعلق الأمر باضطرابات النمو العصبي، مثل اضطراب طيف التوحد (ASD) واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، لا يوجد حل واحد يُناسب الجميع، فكل طفل فريد من نوعه، وكذلك تحدياته ونقاط قوته ولذلك يُشدّد الخبراء على ضرورة وضع خطط علاج مُخصّصة تلبي احتياجات كل طفل على حدة.

تُراعي خطة العلاج المُخصصة اختلافات كل طفل، مما يسمح باتباع نهج متعدد التخصصات يضمن أفضل النتائج.

علاج تحليل السلوك التطبيقي (ABA)

يُعد علاج تحليل السلوك التطبيقي (ABA) من أكثر العلاجات بحثًا واستخدامًا على نطاق واسع للأطفال المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يركز هذا العلاج على تعزيز السلوكيات الإيجابية مع الحد من السلوكيات التي تعيق التعلم والحياة اليومية.

من خلال تخصيص برامج تحليل السلوك التطبيقي، يمكننا مساعدة الأطفال على تحسين التواصل والمهارات الاجتماعية والاستقلالية يكمن السر في الاتساق وضمان قياس التقدم مع مرور الوقت.

العلاج المهنى للمعالجة الحسية

يعاني العديد من الأطفال المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الحساسيات الحسية - فالضوضاء العالية والأضواء الساطعة أو حتى بعض الأقمشة قد تكون مرهقة، وهنا يأتي دور العلاج المهني، يساعد العلاج المهني الأطفال على تطوير مهارات التكامل الحسي، وتحسين التنسيق الحركي الدقيق، وبناء الاستقلالية في المهام اليومية.

مع الدعم المناسب يمكن للأطفال أن يصبحوا أكثر راحة وثقة في أنشطتهم اليومية.

علاج النطق واللغة

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من صعوبة في التعبير عن أنفسهم - سواءً كانت صعوبة في تكوين الكلمات أو بناء الجمل - يمكن أن يكون علاج النطق تغييرًا جذريًا في حياتهم.

علاج النطق ضروري لتطوير مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، قد يستفيد الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا من العمل على مهارات الاستماع والتحكم في الانفعالات في المحادثات.

الدعم الطبى عند الحاجة

تُشكل العلاجات السلوكية أساس علاج التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تساعد الأدوية في إدارة الأعراض الشديدة، تُستخدم الأدوية المنشطة وغير المنشطة بشكل شائع لمساعدة الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على تحسين التركيز والتحكم في الانفعالات، بينما يمكن أن تساعد أدوية التوحد في علاج القلق أو العدوانية أو فرط النشاط.

يجب دائمًا تخصيص التدخلات الطبية بعناية تحت إشراف طبيب أعصاب أطفال أو طبيب أطفال متخصص في النمو.

الآباء والأمهات لاعبون أساسيون، تربية طفل مصاب باضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تحمل تحديات فريدة، لكن الآباء والأمهات ليسوا مضطرين للقيام بذلك بمفردهم.

تعلم برامج التدريب لمقدمي الرعاية استراتيجيات فعالة لإدارة السلوك وتهيئة بيئة منزلية داعمة ومنظمة.

دعم الأسرة أمر بالغ الأهمية في تهيئة بيئة حاضنة للطفل كما يمكن لمجموعات الدعم والاستشارات أن تكون مفيدة للغاية، حيث توفر للآباء والأمهات مساحة لمشاركة الخبرات والحصول على التوجيه.

كيف تُغيّر التكنولوجيا قواعد اللعبة

تلعب التكنولوجيا دورًا أكبر من أي وقت مضى في العلاج المُخصّص.

تتيح الأدوات الرقمية وتطبيقات العلاج للمعالجين تتبّع التقدّم بشكل آني وتعديل التدخلات وفقًا لذلك.

تجعل وحدات التعلم التفاعلية العلاج أكثر تفاعلية للأطفال، مما يُوسّع نطاق التعلّم خارج العيادة.

تساعد التكنولوجيا المعالجين على ضبط التدخلات بناءً على بيانات آنية، مما يزيد من فعالية العلاجات

لكي تنجح أي خطة علاجية، يجب تقييمها وتعديلها باستمرار، إن التقييمات المنتظمة، وتتبع التقدم، والتعديلات المدعومة بالبيانات تُعزز فعالية العلاج ويضمن انخفاض نسبة المعالجين إلى الأطفال في البيئات السريرية حصول كل طفل على الاهتمام الذي يحتاجه لتحقيق تقدم ملموس.

يكمن مستقبل علاج التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في البحث المستمر والتطورات التكنولوجية، فالجمع بين العلاجات السلوكية والدعم الطبي ومشاركة الأسرة يخلق بيئة شاملة وداعمة تُمكّن كل طفل من النمو والازدهار.

بالتدخلات الصحيحة، يمكن للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة.