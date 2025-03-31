شكرا لقرائتكم خبر عن في العيد لو مالكش في الرنجة والفسيخ.. هذا النوع من الأسماك صحي ومفيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 31 مارس 2025 09:00 م
مع قدوم عيد الفطر المبارك، يقبل البعض على تناول أنواع الأسماك المختلفة خاصة الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ وغيرها، وزيادة نسب الأملاح في تلك الأنواع من الأسماك قد تفقدها بعض فوائدها، ولكن إذا كنت تريد تناول الأسماك يمكنك اللجوء إلى هذا النوع الصحي والمفيد.السمك البلطي في عيد الفطر
وفقا لتقرير نشر في موقع cityfish، فالسمك البلطي أحد أهم أنواع السمك الصحي المفيد الذي يعزز الصحة العامة ويمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، يمكنك بالفعل الاعتماد عليه في موائد عيد الفطر المبارك، يمكن أن تتناوله أكثر من طريقة صحية فيمكن طهيه بالشوي أو طهيه بالسلق كطرق صحية تعزز من فوائده.فوائد سمك البلطي في العيد
يحتوي سمك البلطي على البوتاسيوم بنسب كبيرة للغاية مما يساعد الجسم على الحفاظ على توازن السوائل، مما يعزز عمل الجسم وقوته والأعصاب والعضلات أيضا، تقلل من الشعور بالتقلصات العضلات.
- نسب البوتاسيوم في سمك البلطي تعزز من وظائف الدماغ بشكل عام فضلا عن أنها تحسن من وظائف التركيز والتذكر.
- يعزز السمك البلطي من صحة الدماغ من خلال احتوائه على أحماض الأوميجا 3 الدهنية لتحسين الوظائف العصبية ولعب دورا هاما في حماية العقل من الأمراض العقلية التنفسية مثل الخرف.
- وفقا للدراسات، سمك البلطي يمكنه أن يحميك من زيادة الوزن ويدير الوزن أيضا لأنه يشعر بالشبع لفترة طويلة كما أنه غني بالبروتين المنخفض السعرات الحرارية والدهون مما يعزز من الشبع لاطول فترة وقوة الجسم وقلة الدهون والحد من زيادة الوزن.
- يعد سمك البلطي أحد أهم البدائل الصحية للأسماك غير الصحية أو غير المتوفرة مثل سمك السالمون الغني بالدهون والسعرات الحرارية، لذلك يعد بديلا صحيا له وأيضا بديل صحي للاسماك المملحة.
- يعزز السمك البلطي من صحة العظام نظرا لاحتوائه على الفسفور الضروري لصحة العظام وهو معدن هام لنمو العظام والأسنان والأظافر وتقوية الجسم بشكل عام.
- سمك البلطي قليل الدسم مما يعزز من إدارة الوزن وتخفيف حدة الشعور بالجوع كما أنه مفيد لمن يتبع نظام غذائي صحي أو نظام ريجيم.
- سمك البلطي غني بفيتامين ب 12 والنياسين وفيتامين ب 6 مما يجعله أفضل خيار لتعزيز القوة العامة وقوة الأعصاب.
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