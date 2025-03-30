بين اللعب والراحة... طرق لتنظيم وقت الأطفال في عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 08:53 صباحاً - غالباً ما يكون موسم العطلات هو الوقت الذي يتطلع فيه الأطفال لأخذ استراحة من روتينهم المعتاد، وتعد عطلة عيد الفطر فرصة مناسبة للاجتماع بالأقارب وزيارتهم، كما يمكن للأطفال ممارسة بعض الألعاب الذهنية مع أقاربهم الذين هم في المرحلة العمرية نفسها؛ ما يضفي جواً من المرح في الزيارات العائلية.

يمكن أيضاً لطفلك دعوة أصدقائه للخروج خلال أيام العيد، للعب أو مجرد الدردشة معهم، وإن كانت جميع الأنشطة ترفيهية فلابد من تنظيمها لإنجازها في وقت مناسب من دون أن يطغى نشاط على آخر وأخذ القسط الكافي من الراحة، ويمكن أن يشكل ذلك تحدياً للآباء خاصة إذا لم يكن وقتهم مليئاً بالأنشطة الصحية والمفيدة، فيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren" بعض الطرق لتنظيم وقت الأطفال في عيد الفطر بين اللعب والراحة.

تقسيم وقت العيد

يمكنك عمل جدول لإنجاز بعض المهام مع أطفالك في العيد - الصورة من موقع AdobeStock

من المهم أن تقومي بعمل جدول صغير يتضمن أيام العيد، وقومي بتدوين ما تريدين إنجازه مع أطفالك خلال هذه الأيام سواء كان تعلم مهارة جديدة مثل الاسترخاء أو الزيارات العائلية أو الخروج مع الأصدقاء، فمن خلال وجود خطة واضحة، يمكنك إدارة وقت طفلك بشكل أكثر فعالية، والتركيز على الأشياء التي تريدون القيام بها حتى يشعر أطفالك بأن الوقت صار منظماً، وأن أيام العيد لم تذهب هباءً.

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ممارسة النشاط البدني

شجعي الأطفال على القيام بالأنشطة البدنية، مثل اللعب في الخارج أو ركوب الدراجات أو السباحة أو المشاركة في الألعاب الرياضية التي يحبونها، تساعد هذه الأنشطة في الحفاظ على لياقة أجسامهم وتحسين حالتهم المزاجية في العيد.

التوازن بين الراحة والنشاط

تعتبر العطلات وقتاً رائعاً للأطفال لإعادة شحن طاقتهم، ولكن من المهم أيضاً الحفاظ على التوازن بين الراحة والنشاط، حاولي وضع جدول زمني يسمح لهم بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، ولكن لا يزال لديهم الوقت لممارسة الأنشطة التي تتعلق بالعيد حيث يمكن قضاء بعض الوقت في الصباح لممارسة الأنشطة العائلية والتنزه، ثم استغلال فترة ما بعد الظهر والمساء للاسترخاء.

نظام غذائي متوازن

خلال عطلة عيد الفطر، يميل الأطفال إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ لذا تأكدي من حصولهم على العناصر الغذائية المتوازنة من خلال توفير الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات والبروتين والكربوهيدرات المعقدة والحد من الأطعمة السكرية.

استشيري طبيبك أيضاً إذا كان طفلك يحتاج إلى فيتامينات أو مكملات إضافية خلال العطلات، ويمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على نظام مناعة أقوى.

التهنئة بحلول العيد

تهنئة عيد الفطر هي فرصة جيدة لتجديد العلاقات وصلة الأرحام، لهذا يجب تخصيص وقت مع أطفالك لإرسال التهاني بالعيد للأقارب والأصدقاء من خلال الاتصال بالهاتف، أو إرسال الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل يجب عليك تحديد الوقت الذي يقضيه الأطفال في مشاهدة التلفاز، أو لعب ألعاب الفيديو، أو استخدام الأدوات الذكية حيث يؤدي قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات إلى إجهاد العين وتقليل وقت ممارسة النشاط البدني.

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هواية الطفل المفضلة

يمكنك تعليم طفلك هواية جديدة مثل الطبخ - الصورة من موقع AdobeStock

هناك بعض الهوايات التي تتطلب تفرغاً يناسب إجازة العيد، مثل قراءة كتاب ما أو صنع المشغولات اليدوية أو الرسم، كما يمكنك مساعدة طفلك في الالتحاق بدورات عبر الإنترنت أو تعلم لغة جديدة، أو هواية جديدة مثل الطبخ أو التصوير الفوتوغرافي أو الموسيقى، فتخصيص وقت لممارسة هواية يجعله يشعر بالإنجاز خلال فترة العيد، كما أن هذه المهارات الجديدة لا تزيد من معرفة الطفل فحسب، بل يمكنها أيضاً زيادة إبداعه وقدراته في مختلف المجالات.

يمكنك أيضاً استغلال وقت الإجازة لاستكشاف أماكن جديدة مع أطفالك، حيث يمكنك زيارة مناطق سياحية محلية أو حتى السفر معهم إلى وجهات جديدة لم تزوريها من قبل.

تشجيع الأطفال على التفاعل

استفيدي من وقت إجازتك لاصطحاب أطفالك إلى الحديقة أو الشاطئ والتفاعل مع الطبيعة يمكن أن يوفر فوائد جسدية وعقلية للأطفال.

لذا شجعي الأطفال على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مثل المشاركة في برامج العطلات في المجتمع أو مساعدة الجمعيات الخيرية، وهذا يمكن أن يعلمهم قيم العمل الجماعي والتعاطف.

في النهاية من خلال تنفيذ النصائح السابقة، يمكن للأطفال الاستمتاع بالعطلات مع الحفاظ على صحتهم ويكونون مليئين بالطاقة، وستوفر عطلة عيد الفطر المليئة بالأنشطة المفيدة ذكريات سعيدة مع الحفاظ على صحتهم.