ما الفرق بين ألم التبويض وألم بطانة الرحم المهاجرة؟

كيف يكون ألم التبويض؟

امرأة تعاني من ألم أسفل البطن

لاحظي أن المرأة تمر بمرحلة التبويض مرة كل شهر، وغالباً ما تكون مرحلة أو فترة التبويض في منتصف كل شهر تقريباً بعد الدورة الشهرية المنتظمة أي أن التبويض يحدث في اليوم الرابع عشر للدورة، ولذلك فمرحلة التبويض تعني أن جسم المرأة يكون مستعداً لحدوث الحمل وهي مرحلة هامة في حياتها.

توقعي أن تصابي بألم بسيط في فترة التبويض، ولكنه يستمر لعدة ساعات فقط بسبب خروج البويضة من المبيض، ويمكن للمرأة عن طريق المتابعة أن تتعرف إليه كل شهر؛ لكي تحدد أيام تبويضها، وبالتالي ترفع من نسبة حدوث الحمل الذي تخطط له، ولذلك فألم التبويض يكون محتملاً وبسيطاً، ولكنه يحدث مع القليل من الشعور بعدم الارتياح لأن تغيرات هرمونية تحدث في الجسم ولكنه لا يستمر.

الجئي إلى الطبيب في حال استمرار الألم في فترة التبويض إلى ما بعد انتهاء تلك الفترة مثلاً أن يستمر هذا الألم مع اقتراب موعد الدورة الشهرية الجديدة، وبالتالي فهناك عدة احتمالات لاستمراره مثل وجود أكياس على المبيض بأنواع سواء كان دموياً أو وظيفياً، ويحدث مع الألم الشعور بالانتفاخ وثقل في البطن أو في حال وجود التصاقات في البطن بعد إجراء عملية جراحية أو ولادة قيصرية، وتستمر آلام التبويض، ويجب القلق منها في حال وجود التهاب في الحوض، ويحدث لعدة أسباب ومنها العدوى أثناء العلاقة الحميمة.

تعريف بطانة الرحم المهاجرة

فحص حمل منزلي

اعلمي أن هناك حالة تصيب النساء تعرف ببطانة الرحم المهاجرة، وهي تصيب النساء سواء كن آنسات أو متزوجات بآلام تشبه ألم الدورة الشهرية وألم التبويض، ولكن مع وجود بعض الاختلافات علماً بأن إصابة المرأة ببطانة الرحم المهاجرة تكون من أحد أهم أسباب تأخر الحمل، وقد يطلق عليها اسم حالة أكياس الشوكولاتة، والسبب في اختيار هذا الاسم يبدو طريفاً ومزعجاً، فمن المعروف أن رحم المرأة يحتوي على بطانة، ومن الممكن أن تنمو بعض الأنسجة التي تشبه بطانة الرحم في أجزاء أخرى من الجهاز التناسلي لها مثل المبيضين أو قناتي فالوب، أو قد تنمو تلك الأنسجة غير الطبيعية والتي تشبه البطانة الرحمية في أجزاء أخرى مثل الحجاب الحاجز وذلك نادراً، وفي العموم تُعرف بطانة الرحم المهاجرة أو الانتباذ البطاني الرحمي، بأنها حالة اضطراب تتطور فيها الأنسجة المشابهة لأنسجة بطانة الرحم وتحدث هذه الحالة خارج الرحم.

توقعي في حال الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة أن هذه الأنسجة تتكون بعيداً عن الرحم مثل أن تتكون على أحد المبيضين أو كليهما، وقد تُصاب هذه الأنسجة بالالتهاب، وبالتالي تتغير طبيعة تكوينها مع التغيرات الهرمونية التي تحدث داخل جسمك وبسبب الدورة الشهرية مثلاً، وحين تنخفض نسبة الهرمونات الأنثوية لعدة أسباب تتكسر هذه الأنسجة، وتؤدي إلى تكون نزف داخلي دموي لا يجد له مصرفاً له، فيتكون داخل الأماكن التي نشأ فيها، ويصبح على شكل كتل دموية غامقة تشبه قطع الشوكولاتة، وهي حالة تصيب النساء في جميع المراحل العمرية ابتداء من سن الخامسة عشرة وحتى سن الرابعة والأربعين أحياناً، وتعد هذه الحالة من أهم الأسباب الرئيسية لتأخر الحمل، وإذا كان على المرأة المتزوجة أن تتساءل عن ما هي أسباب تأخر الحمل؟ فيجب أن تعرف أن أهم تلك الأسباب ما يُعرف بحالة الانتباذ البطاني الرحمي.

لاحظي أن ألم بطانة الرحم المهاجرة يبدأ قبل موعد الدورة الشهرية، كما تلاحظين أن الألم يزداد مع نزول الدورة الشهرية، ولا يخف على خلاف المعتاد، كما أنه يؤدي إلى إصابتك بالقيء وتشنج في عضلات الحوض، وكذلك تشنج في الساقين من أعلى، وقد تؤدي إلى منع المرأة من ممارسة أنشطة حياتها اليومية.

نصائح لتقليل آلام التبويض

قومي بتناول المسكنات التي يوصي بها الطبيب والتي تصنف بأنها مسكنات آمنة، ويجب عدم الإسراف في تناولها، ويمكن تناول مشروب عشبي بديل عنها.

اهتمي بأن تضعي كمادات ماء ساخنة على منطقة الحوض مما يساعد على ارتخاء العضلات، وبالتالي تقليل الألم.

لاحظي أن استخدام حبوب منع الحمل يفيد كثيراً في تقليل آلام التبويض دون أن يسبب أي مضاعفات في حال زيادة تلك الآلام على الحد الطبيعي، ويجب أن تحصلي عليها عن طريق الطبيب.

نصائح لعلاج حالة بطانة الرحم المهاجرة

استشارة الطبيب

استخدمي مسكنات الألم المناسبة والآمنة والتي يصفها لك الطبيب في حال تأكد الطبيب من إصابتك بما يعرف ببطانة الرحم المهاجرة؛ حيث تساعد مسكنات الألم عموماً في تخفيف آلام الدورة الشهرية والتي تزيد بسبب الإصابة بهذه الحالة، وكذلك تساعد هذه المسكنات في تخفيف آلام الحوض، والتي تستمر مع المرأة مع آلام البطن طيلة الشهر وفي غير موعد دورتها الشهرية. الجئي إلى الحل الجراحي الذي قد يكون مفيداً؛ حيث إنه يتم اللجوء إلى الجراحة لإزالة ما يعرف بنسيج الانتباذ البطاني الرحمي، وذلك من أجل تحسين ورفع نسبة حدوث الحمل، وبالرغم من أن الدراسات العلمية قد أثبتت أن الحل الجراحي لا يُعتبر ضماناً لزيادة قدرة المرأة على الحمل بعد الخضوع لإجراء جراحي لبطانة الرحم المهاجرة؛ خاصة أن خطوة وإجراء الجراحة ذاتها قد تسبب بعض المضاعفات المعتادة للعمليات الجراحية مثل حدوث الالتهابات في المنطقة، أو الإصابة بالنزف، أو قد يؤدي إلى حدوث تلف في أحد الأعضاء المصابة. استمري باستخدام العلاج الهرموني الذي يجده الطبيب مناسباً لحالتك؛ حيث إن العلاج أحياناً بحبوب منع الحمل قد يفيد في علاج بعض الحالات لرفع فرص الحمل، وذلك حسب درجة إصابتك بالبطانة المهاجرة، وفي بعض حالات الإصابة قد يلجأ الأطباء لإجراء تقنية زراعة أطفال الأنابيب من أجل حدوث الحمل.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 08:53 صباحاً - يحدث أن تصاب المرأة بثلاثة أنواع من الآلام التي ترتبط بصحتها الإنجابية، والنوع الأول منها هو ألم الدورة الشهرية حيث تعاني منه المرأة المتزوجة والتي لم يسبق لها الزواج وبنسب متفاوتة، وكذلك ألم التبويض فهو لا يقتصر على المرأة المتزوجة فقط كما تعتقد بعض النساء، فالمرأة في مرحلة الخصوبة تمر بفترة تبويض بشكل شهري، وهذا يعني أن لديها استعداداً للحمل.من الآلام التي يجب أن تثير القلق عدا النوعين السابقين من آلام النساء المرتبطة بخصوبتهن ما يعرف بألم بطانة الرحم المهاجرة، ولذلك فيجب أن تعرف المرأة معلومات عن هذه الحالة، وقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة لبيبة سليمان، حيث أشارت إلى، حيث تتعرض المرأة إلى عدة أنواع وأسباب من الآلام خلال فترة خصوبتها في الآتي:قد يهمك أيضاً: بطانة الرحم المهاجرة أثناء الحمل.. مضاعفاتها وتقليل أعراضها*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.