‏تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول حملته التوعوية بعنوان «عيدك يزهو بصحتك»، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر لعام 1446هـ، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على السلامة العامة خلال فترة العيد.

واستهلت الحملة رسائلها بتوعية أولياء الأمور حول مخاطر الألعاب النارية، حيث جاء في أولى رسائلها:«لا تجعلوا الخطر هدية لأطفالكم، وامتنعوا عن شراء الألعاب النارية، فعيدك يزهو بصحتك وصحة من تحب ».

وتُحذر الرسالة من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن استخدام الألعاب النارية، إذ تُسجل سنويًا العديد من الإصابات الخطيرة مثل الحروق الشديدة وإصابات العيون، بالإضافة إلى حوادث قد تؤدي إلى فقدان الأصابع.

وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة والرسائل التوعوية التي تُسلّط الضوء على الجوانب الصحية المرتبطة بفترة العيد، بما في ذلك أهمية التغذية السليمة وتجنّب الإفراط في تناول الحلويات، إلى جانب تعزيز النشاط البدني من خلال تنظيم فعاليات رياضية ممتعة للعائلات.

ويُشجّع تجمع الرياض الصحي الأول جميع الأسر على التفاعل مع الحملة، والمساهمة في جعل عيد الفطر مناسبة للاحتفال بالصحة والسعادة، بعيدًا عن المخاطر والتحديات الصحية.

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